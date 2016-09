O Rondonópolis Hawks enfrenta neste sábado (1º) o Brasília Templários, às 18h, no Estádio Luthero Lopes, pela última e decisiva partida da fase de classificação da Liga Nacional de Futebol Americano. Com três vitórias e nenhuma derrota na competição, os Gaviões do Cerrado só dependem de suas forças para garantir o passe para a fase final, que são os playoffs. Mais informações na edição desta sexta-feira (29) do Jornal A TRIBUNA.