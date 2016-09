Após vencer o Brasília V8 por 28 a 2, o Rondonópolis Hawks se prepara para o confronto contra o mesmo adversário, no dia 24 deste mês, na Capital Federal. No sábado passado (10), a equipe da cidade bateu o time brasiliense, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. Mais informações na edição desta terça-feira (13) do Jornal A TRIBUNA.