O Rondonópolis Hawks terá mais um embate pela Liga Nacional de Futebol Americano. Neste sábado (10), a equipe da cidade vai encarar o Brasília V8 em partida marcada para as 18h, no Estádio Luthero Lopes. O Hawks vem de vitória de 12 a 6 contra outro time da Capital Federal, o Brasília Templários. Mais informações na edição desta sexta-feira (9) do Jornal A TRIBUNA.