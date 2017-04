As irmãs Maria Machioni e Neiva Garcia, proprietárias da marca DOCE MARIA, que já trabalham no ramo de bolos e doces há mais de 10 anos, atendendo festas de aniversários, casamentos, entre outros eventos inauguraram no dia 20 de julho de 2016 um novo empreendimento – a FOODBIKE DOCE MARIA.

A partir desse novo negócio, as empreendedoras passaram a oferecer aos seus clientes uma grande variedade de produtos. Tais como bolos de pote, doces, pavês, brigadeiros gourmet, cones recheados, palha italiana, pães de mel, coxinhas de morango, pasteizinhos de leite Ninho, escondidinho de morango, brownies, sobremesas em geral e etc. Há itens nos mais variados sabores e tudo isso segue um alto padrão de qualidade.

Desde que Maria e Neiva começaram a trabalhar com o FOODBIKE DOCE MARIA muitas pessoas tem procurado as irmãs em busca dos produtos pela qualidade e valor acessível que apresentam. Com isso, consequentemente, as encomendas aumentaram substancialmente.

As empreendedoras repassaram que o FOODBIKE DOCE MARIA é um sucesso e informaram que a bicicleta está disponível para atender eventos de pequeno e grande porte.

Conforme Maria e Neiva, a todo o momento elas apresentarão inovações em seus produtos. As novidades do mercado você encontrará sempre aqui. E caso se interessar pela primeira FOODBIKE de Rondonópolis, as irmãs Maria Machioni e Neiva Garcia atendem toda sexta-feira em um ponto fixo na Feira da Vila Aurora.

O contato com as empreendedoras também pode ser feito através da página da FOODBIKE DOCE MARIA no Facebook, a partir do nome DOCE MARIA; no Instagram, pelo endereço @docemariabrigadeiria; ou ainda pelo WhatsApp nos números (66) 99615-0454 (Maria Machioni) e (66) 99631-2472 (Neiva Garcia).