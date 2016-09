Em vez de serem reverenciadas e valorizadas, as árvores são deixadas de lado no município de Rondonópolis, localizado em uma das regiões mais quentes do Brasil. A realidade é que hoje, no Dia da Árvore (21/9), Rondonópolis é mau exemplo em termos de arborização e presença de áreas verdes. Além do baixo índice de arborização, sobretudo no Centro e em áreas periféricas (de abertura mais recente), as árvores existentes ainda sofrem com podas irregulares ou simplesmente são de espécies que não cumprem o seu papel principal no meio urbano: gerar sombra. Quem sofre é a própria população com a queda na qualidade de vida.

Por outro lado, os estudos apontam a importância das árvores no meio urbano, amenizando as altas temperaturas, que em Rondonópolis ultrapassam a casa dos 40ºC nos períodos mais quentes, umedecem o ambiente, embelezam os espaços, reduzem os poluentes atmosféricos, bem como a poluição sonora. No entanto, o cumprimento pleno desses benefícios se dá em espécies de grande porte, com cerca de oito metros de altura e copas de 25 metros de diâmetro ou mais – algo difícil de ser constatado em Rondonópolis, principalmente no centro comercial.

O Dr. Fabio Angeoletto, professor do Mestrado em Geografia da UFMT, campus de Rondonópolis, confirma que a cobertura vegetal urbana desempenha simultaneamente diversos serviços ambientais essenciais à vida humana. Ele destaca que a arborização urbana deve ser projetada para melhorar as condições de vida da população urbana e é neste sentido que a cobertura vegetal urbana de Rondonópolis necessita ser incrementada.

Baseado na dissertação de Mestrado “Avaliação da Cobertura Vegetal e da Qualidade Ambiental em Rondonópolis”, que foi desenvolvida pela gestora ambiental Taíse Prestes Duarte, Fabio Angeoletto, que atua na orientação desse trabalho, diz que os resultados preliminares da pesquisa da sua orientanda apontam que a área central de Rondonópolis, apesar de privilegiada por sua localização próxima ao Horto Florestal, Rio Vermelho e Ribeirão Arareau, apresenta uma quantidade de cobertura vegetal considerada mediana. No entanto, as áreas periféricas da cidade são as que apresentam as condições mais críticas.

Ainda conforme esse trabalho de Mestrado, Fabio Angeoletto explica que essa deficiência no processo de arborização ocorreu pela falta de valorização, tanto por parte do poder público como por parte dos próprios moradores, bem como pela carência de políticas públicas voltadas ao incremento da cobertura vegetal urbana em Rondonópolis enquanto o principal indicador de qualidade ambiental urbana.

Para reverter esse déficit de árvores de sombra em Rondonópolis, principalmente na região central, o professor adianta que a orientanda Taíse Duarte conclui ser necessário haver a disseminação da importância da cobertura vegetal nos ambientes urbanos junto à população rondonopolitana, bem como orientação quanto ao plantio adequado, para que a cobertura vegetal desempenhe ao máximo suas funções para melhoria da qualidade ambiental urbana.

“A elaboração de estudos técnicos voltados ao planejamento da arborização urbana, visando o incremento da biodiversidade e suporte à fauna e mitigação da poluição urbana são fundamentais para a implantação e manutenção da cobertura vegetal, bem como fiscalização das leis municipais vigentes e políticas públicas voltadas ao incentivo ao plantio de árvores em Rondonópolis”, acrescentou o professor, com base nessa dissertação que será defendida no próximo dia 18 de novembro, no Mestrado em Geografia da UFMT de Rondonópolis, às 19h, com entrada franca.

Na contramão de um processo correto de promoção da arborização urbana, a Avenida Bandeirantes, por exemplo, recebeu, anteriormente, palmeiras imperiais – espécies que não promovem sombra. No entanto, há alguns exemplos pontuais na cidade de ações simples e que trazem grandes benefícios a longo prazo para esse processo de arborização, como o realizado na Avenida Presidente Médici pelo secretário municipal de meio ambiente do ex-prefeito Adilton Sachetti, Hussein Daoud.

Na época, a Avenida Presidente Médici recebeu o plantio de 85 mudas de ipês branco, roxo, rosa e amarelo, além do jacarandá. “Convidamos funcionários e empresários da Avenida Médici e também clubes serviços, como Rotary, Lions e igrejas. Precisamos plantar muito mais. No perímetro central precisamos arborizar muito mais. Além de ajudar o meio ambiente, melhoramos a qualidade de vida das pessoas e nossa cidade fica mais bonita e agradável, ameniza o clima quente”, avaliou Hussein.

Todos os cidadãos estão convidados para assistir as conclusões da pesquisa científica da gestora ambiental Taíse, segundo externou o professor Fabio Angeoletto.

Falta de padrão correto para poda de árvores é problema

Se não bastasse a escassez de árvores de sombra e de grande porte, Rondonópolis ainda convive com o problema da falta de padrões para poda.

De um lado, os moradores têm o hábito de promover constantes podas drásticas nas copas das árvores localizadas nas calçadas. Na maioria dos casos, as copas são decepadas e não conseguem gerar sombra alguma.

Do outro lado, a própria companhia de energia que atua no Estado promove podas, que, em muitos casos, acabam com as árvores. As críticas são em relação à falta de critérios para a ação, com a mera preocupação de livrar os fios das árvores – não o contrário.