No próximo domingo (11) ocorrerá em Rondonópolis a 2ª Romaria do Cerrado Berço das Águas na Paróquia São Operário, no bairro Vila Operária, com Celebração Eucarística às 7h30, mesa redonda “Sem cerrado, sem água e sem vida” às 9h e o encerramento com a Romaria celebrativa às 14h. As iniciativas fazem parte da “Semana Social 2016”. As informações foram repassadas pela irmã Neusa e pelo agente da Comissão Pastoral da Terra (CPT), Baltazar Melo, em visita ao A TRIBUNA, na tarde desta quinta-feira (8). Mais detalhes na edição desta sexta-feira (9) do Jornal A TRIBUNA.