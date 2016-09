Rogério Salles, da coligação “Rondonópolis Merece Mais”, foi entrevistado nesta sexta-feira (9) no auditório do Jornal A TRIBUNA na série de entrevistas com os candidatos a prefeito em Rondonópolis. A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Roberto Nunes e Patrícia Cacheffo, e o candidato respondeu, inclusive, perguntas feitas pelos leitores. Confira os detalhes da entrevista na edição de domingo (11) do Jornal A TRIBUNA.