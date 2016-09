A Caixa Econômica Federal (CEF) informou que buscará junto a Justiça, a reintegração de posse do residencial inacabado Dona Neuma, em Rondonópolis, invadido na noite do último sábado (10). Localizado na região do Vila Rica, a obra deveria ter sido entregue em abril de 2014, mas teve a construção paralisada devido a problemas com a empreiteira responsável.

O número preciso de casas ocupadas e de famílias no local não foi divulgado por nenhuma fonte oficial. Os ocupantes falam em aproximadamente 300 pessoas. Ainda sem definição, até o momento ninguém se apresentou como liderança na ocupação.

O empreendimento faz parte do programa “Minha Casa, Minha Vida” na faixa 1, em que os moradores devem ter renda de até R$ 1,6 mil mensais, e as parcelas cheguem a até 5% da renda familiar.

São mais de 400 residências para atender famílias cadastradas em programas habitacionais da prefeitura de Rondonópolis. De acordo com o Município, a prefeitura não tem responsabilidade sobre o residencial, mas caso algum dos invasores possua cadastro nos programas habitacionais do Município, o mesmo é cancelado automaticamente, como prevê a Lei. A Polícia Federal (PF), por sua vez, informou que aguardará ordem judicial para tomar as providências cabíveis.

As obras do Dona Neuma foram paralisadas por que a construtura que venceu a licitação e assumiu a construção inicialmente alegou dificuldades financeiras e acabou abandonando o empreendimento.

Após isso, a morosidade marcou o processo de retomada das obras, tendo a Caixa Econômica Federal (CEF) conseguido somente este ano uma nova empresa para retomar os trabalhos.

Contudo, a demora mais uma vez se fez presente e o imbróglio continua. Estima-se que restam aproximadamente 40% de obras para a conclusão de total do residencial.

No último mês, conforme noticiado pelo A TRIBUNA, um princípio de incêndio no matagal formado ao redor dos imóveis abandonados por pouco não provocou danos maiores.

Anteontem (11), para limpar a área, alguns invasores atearam fogo novamente no matagal. Pelas redes sociais, circulam várias fotos que mostram veículos ajudando moradores a descarregarem pertences no local. Chama a atenção a presença de veículos novos.

Em 2014, em uma onda de invasões, mais de 3 mil imóveis de residenciais públicos e particulares foram invadidos em Rondonópolis, sendo que em um deles, o André Maggi, foi necessário a retirada forçada de invasores com a presença de mais de 300 policiais. Em comum nas ocupações, as famílias alegam o longo tempo de espera na fila de programas habitacionais do Município.