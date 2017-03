Um dos jovens empresários mais requisitados e influentes no marketing de relacionamento ou marketing multinível no Brasil e no Mundo, Caio Carneiro chega, pela primeira vez, a Rondonópolis para uma palestra nesta quinta-feira (29/9), a partir das 19h, no auditório do Centro Integrado de Ensino (CIE), na Vila Aurora. O assunto central da palestra é justamente o marketing de relacionamento, um mercado em plena ascensão no Brasil, apesar da economia nacional em crise, com resultados em queda na maioria dos setores.

Caio Carneiro faz parte de uma das empresas de marketing de relacionamento que mais cresce no Brasil, que atua na área de rejuvenescimento e saúde corporal. Além da apresentação desse mercado diferenciado de negócio e da empresa que faz parte atualmente, o jovem empresário abordará sua trajetória profissional, sendo uma interessante e produtiva palestra motivacional, que busca despertar as pessoas, tanto profissionalmente quanto emocionalmente, para que, através da positividade, possam enxergar possibilidades de atuação mesmo em cenários e momentos difíceis.

Conforme recente reportagem publicada pelo Jornal A TRIBUNA, o marketing de relacionamento apresenta grande potencial de crescimento. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), enquanto o varejo tradicional acompanha a retração da economia brasileira, com quedas sucessivas desde o início do ano, a venda baseada no contato pessoal entre vendedores e compradores teve um crescimento superior a 1,5% no ano passado. Estimativas do Euromonitor International apontam que a tendência de alta no setor de vendas diretas pode se manter até 2019, quando o volume de negócios deve somar 42,8 bilhões de reais no Brasil.

Nesse contexto, o marketing de relacionamento também está sendo considerado por muitos economistas como o “negócio do século XXI”. O expressivo crescimento desse marketing diferenciado também pode ser explicado por vários motivos, entre eles: configura-se como interessante opção para quem quer ter o próprio negócio, empreender, mas não quer funcionários, compromisso com horário, gastos com locação/aquisição de espaço ou ficar preso a um lugar; e, frente ao atual cenário brasileiro, com demissões em alta e crise econômica, aparece como alternativa para o sustento da família ou reforço do orçamento familiar – tudo isso fazendo o próprio horário e trabalhando poucas horas por dia.

Nascido em São Paulo, Caio Carneiro, com 30 anos de idade, é empreendedor e muito sonhador desde quando se entende por gente. Decidiu viver de maneira intensa aproveitando todas as oportunidades da vida, conquistando assim seu primeiro milhão aos 25 anos de idade, aprendendo em suas experiências que as vezes se ganha e nas outras se aprende. Hoje viaja o mundo inteiro a trabalho e contando suas histórias, desde seus primeiros fracassos no mundo dos negócios até a conquista dos seus primeiros milhões na indústria do marketing de relacionamento. Ao compartilhar as suas vivências, Caio sempre foi adepto da filosofia de que a pessoa é a soma das suas experiências e que é do tamanho que acredita ser.

No YouTube, o jovem empresário, por exemplo, possui um canal que é sucesso em visualizações, onde dá dicas e inspirações em vídeo para quem quer empreender com propósito. Uma das suas frases mais impactantes assevera que “persistir naquilo que te traz infelicidade é uma grande idiotice”. Com o propósito impactar positivamente a vida de alguém, também aconselha: “gaste um tempo mudando a vida de alguém que você economizará um tempo enorme na mudança da sua vida!”. Não é por menos que, no último grande evento nacional de lançamento de produto da marca em que atua, em São Paulo (SP), com mais de 7 mil pessoas, Caio fez o público ficar em total silêncio ao contar sua história, emocionando toda a plateia.

A palestra de Caio Carneiro em Rondonópolis, portanto, além de ser uma oportunidade ímpar para quem busca inspiração em meios às dificuldades, também é uma grande oportunidade de conhecer melhor esse mercado que cresce em plena crise econômica. Dessa forma, trata-se de um evento bastante concorrido, considerando ser a primeira vez do palestrante no município, que, por sua vez, é uma figura mundialmente respeitada, bem como pela oportunidade de saber mais informações sobre o marketing de relacionamento.

Os interessados em participar da palestra hoje com Caio Carneiro, em Rondonópolis, devem entrar em contato através dos seguintes números de telefones: (66) 9-9965-8777/9-9984-2664. É importante destacar que as vagas são limitadas.