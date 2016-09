A Escola Estadual “Marechal Dutra”, no Centro, segue sem previsão de quando terá restabelecido o seu espaço de refeitório e cozinha, cujo telhado desabou desde o começo do ano. Na época, a promessa da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) era de que as obras para reconstrução do telhado começariam dentro de 90 dias, mas até agora nada mudou no local. Os alunos precisam fazer as refeições ao ar livre e em pé.

A primeira viga do telhado caiu no dia 15 de janeiro deste ano e, quatro dias após, a estrutura desabou por completo. O local sediava a cozinha, 1 sala de aula, cantina, bebedouro e refeitório. Após o acidente, a cozinha foi improvisada dentro da sala de vídeo; a sala de aula está funcionando na brinquedoteca; e a sala de vídeo, dentro da biblioteca. Os alunos, portanto, estão sem brinquedoteca e o bebedouro, ao relento, sem cobertura. O problema no telhado do refeitório também prejudicou todas as instalações elétrica e hidráulica do estabelecimento escolar.

A informação é que profissionais como engenheiro e arquiteto visitaram a escola no começo do ano, montaram um projeto e que o processo de contratação de empresa para reconstruir o telhado já tinha transcorrido. A reconstrução da estrutura danificada estava orçada em quase R$ 600 mil. No entanto, com a saída do então secretário Permínio Pinto, o processo de contratação visando o serviço na unidade, conforme repassado à reportagem, precisará ser refeito.



Se não bastasse o problema com o refeitório e a cozinha, os alunos sofrem ainda com o atraso no projeto de climatização do estabelecimento, que se arrasta desde 2014. O projeto está pronto e as obras de adaptação, como troca das janelas, chegaram a ser feitas, assim como grande parte da instalação elétrica necessária. Mas, mesmo assim, até hoje, o transformador e os aparelhos de ar não foram instalados na escola.

Os alunos são os grandes prejudicados diante de toda essa situação e reclamam, principalmente do calor nas salas de aula. Com a troca das janelas, as salas ficaram sem circulação de ar natural e, em dias de calor, a sensação térmica, segundo relatado, é de quase 50ºC. Além disso, o piso, a rede elétrica e a rede hidráulica são ainda de 1961, ano da inauguração da escola.

Com tantos anos de funcionamento, a “Marechal Dutra” carece, urgentemente, de uma ampla reforma. Enquanto isso não ocorre, os inúmeros problemas estruturais vem comprometendo a qualidade de ensino, bem como desestimulando a vinda de novos alunos para a unidade, que está numa região centralizada do município.

O Jornal A TRIBUNA está no aguardo de uma resposta da Seduc quanto às providências a serem tomadas em relação ao telhado do refeitório/cozinha e da climatização da unidade.