Preços dos alimentos voltam a cair e provocam deflação em São Paulo – 07h51′

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na cidade de São Paulo, apresentou deflação na terceira prévia de setembro, com recuo na média de preços em 0,03%, ante alta de 0,01%, na apuração anterior. Dos sete grupos pesquisados, três apresentaram queda e o que mais influenciou o resultado geral foi alimentação (de 0,06% para -0,52%).

Em despesas pessoais, a taxa passou de um recuo de 0,19% para uma variação negativa de 0,39%. No grupo educação, houve baixa de 0,02%, mas com um movimento de recuperação dos preços, já que na pesquisa passada essa classe de despesa tinha apresentado redução mais expressiva (-0,12%).

No grupo habitação, o índice subiu 0,03%, depois de uma retração de 0,40% na última prévia.

Em vestuário, os preços apresentaram elevação de 1,12%, bem acima do resultado anterior (0,36%). Em transportes, cujos preços se mantinham estáveis, houve alta de 0,23%. Em saúde, foi constatada ligeira desaceleração (de 0,69% para 0,65%).

O levantamento da Fipe capta as variações do custo de vida das famílias com renda mensal entre um e dez salários mínimos.

