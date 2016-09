Porque nasceu Thomas Gusmão

Nasceu Thomas,

Com a cor e os olhos do amor…

Nasceu Thomas

Com a crença de dias melhores…

Nasceu Thomas Gusmão,

Paixão e emoção…

Nasceu Thomas

Neste 16 de setembro de 2016…

A vida dele chega a este mundo

E ele chega para para os pais

E para todos nós…

Que seja feliz e homem de bem!

Que Deus conduza seus passos!

Que ele seja paixão, coração e emoção!

Nasceu Thomas,

Mais novo herdeiro da Família Gusmão,

Pois filho de Nair e de Alexandre,

Ele professor da UFMT, em Rondonópolis

É irmão de Bernardo e Giovanna,

Que vieram antes dele.

Que bom que nasceu Thomas Gusmão!

(*) Edileusa Regina Pena, em 16 de setembro de 2016