Investigações conduzidas pela Polícia Judiciária Civil, em conjunto com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), suspeitam que o menino que morreu após a ingestão de uma bebida achocolatada em Cuiabá foi vítima de envenenamento. Na manhã desta quinta-feira (1º) foram presos dois homens suspeitos de participação no evento. Saiba mais sobre este caso na edição desta sexta-feira (2) do Jornal A TRIBUNA.