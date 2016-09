PM apreende facas em barreira próxima à Esplanada dos Ministérios – 13h00′

A Polícia Militar (PM) do Distrito Federal apreendeu hoje (7) facas, chaves de fenda, tesouras e outros objetos proibidos durante o desfile em comemoração ao Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Um menor e um homem maior de idade também foram detidos.

Para evitar confronto entre manifestantes, a polícia montou uma barreira para revistar mochilas e bolsas de pessoas que seguiam da Rodoviária do Plano Piloto para a Esplanada, em busca de objetos de vidro e de materiais cortantes, além de máscaras e hastes de bandeiras.

De acordo com balanço preliminar da PM, no início da manifestação, por volta das 9h, um menor foi apreendido com maconha. O desfile transcorreu sem confusões até por volta de 12h30, quando um cinegrafista de um site de notícias foi agredido por um homem em frente ao Congresso Nacional. O agressor, que não teve o nome divulgado, foi levado para uma delegacia na região central de Brasília.

De acordo com balanço parcial da PM, 25 mil pessoas foram à Esplanada para acompanhar o desfile, além de 2,7 mil manifestantes contrários ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O balanço final ainda não foi divulgado.

Fonte: Agência Brasil