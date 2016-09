A Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente da cidade realizaram o plantio de mudas de árvores no Centro Municipal de Educação Infantil Iracy Pereira da Conceição Araújo, localizada no bairro Jardim das Paineiras. Dezenas de mudas de ipê e oiti foram plantadas dentro da unidade escolar. Os alunos também participaram da ação. A reportagem completa você confere na edição deste domingo (11) do Jornal A TRIBUNA.