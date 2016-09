O Conselho Estadual da Pesca (Cepesca) informa que o período de defeso da piracema se inicia neste sábado (1º) nos rios que compõem as três bacias hidrográficas de Mato Grosso (Paraguai, Amazônica e Araguaia-Tocantins), incluindo as margens que compreendem os rios que ficam na divisa com os outros estados. A proibição segue até 31 de janeiro de 2017. Mais detalhes na edição deste sábado do Jornal A TRIBUNA.