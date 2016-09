O candidato Percival Muniz foi o entrevistado desta sexta-feira (16) na rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rondonópolis realizado no auditório do A TRIBUNA. Os questionamentos foram conduzidos pelos jornalistas Márcio Sodré e Roberto Nunes, que ainda direcionaram a Percival perguntas feitas por leitores de forma antecipada. O conteúdo da entrevista será publicado na edição do próximo domingo (18), além de também ser disponibilizado em áudio e texto integralmente no site do jornal, o www.atribunamt.com.br.