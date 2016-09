A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso inaugurou neste sábado (10), em Pedra Preta, a sede do núcleo na cidade, cuja reabertura faz parte do plano de expansão estabelecido nesta gestão. A cidade passou a contar em 2009 com o Núcleo próprio, que funcionou por algum tempo, e depois foi desativado. Mais informações na edição deste domingo (11) do Jornal A TRIBUNA.