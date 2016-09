Papo Político

1 – SENHORES E SENHORAS,

como foi noticiado pelo A TRIBUNA, na edição de ontem, a campanha de Rogério Salles (PSDB), um dos três candidatos a prefeito de Rondonópolis, sofreu um duro golpe na sexta-feira, 9. O problema é com Marildes Ferreira, candidata a vice-prefeita, que ainda não conseguiu comprovar perante à Justiça Eleitoral a sua filiação ao PSD. Sendo assim, a juíza da 45ª Zona Eleitoral, Cláudia Beatriz Schmidt, indeferiu o registro de candidatura da chapa Rogério e Marildes. Segundo o juízo eleitoral a candidata Marildes não preenche a condição de elegibilidade prevista na Constituição Federal no que se trata sobre filiação partidária.

Logo após a decisão da Justiça Eleitoral, o coordenador do Departamento Jurídico da Coligação “Rondonópolis Merece Mais”, Kadmo Martins, afirmou que o caso envolvendo o nome da vice Marildes Ferreira é totalmente reversível, uma vez que a juíza se baseou na letra fria da lei e não obedeceu a atualização do texto referido, ocorrido no ano passado. No entanto, para reformar tal decisão, a defesa terá que apresentar recurso junto ao TRE-MT, e agora a pegunta que fica é: Será mesmo que até amanhã (12), último prazo para substituição de candidatos das chapas majoritárias, este recurso será julgado? Em caso negativo, Salles terá que tocar a campanha sub judice enquanto recorre ao TRE-MT, e numa eventual vitória nas eleições, correrá o risco de ficar impedido de assumir a prefeitura. Os riscos são grandes, pois a própria legislação deixa claro que no caso de recorrer de alguma decisão em instância superior é por conta e risco do impugnado, que poderá ter ou não o seu processo julgado em tempo hábil, podendo ser deferido ou não. É o tal ganhar e não levar, frisado pelos entendidos em direito eleitoral desde a reforma das leis das eleições e código eleitoral realizada pelo Congresso Nacional no ano passado.

DIANTE DE TODO

esse reboliço que vem ocorrendo na cidade, com várias impugnações já tentadas, parece até que forças ocultas estão trabalhando a favor de um ou outro candidato. Agora cabe o alerta para a população estar mais atenta aos acontecimentos dos fatos, pois sabe-se que na semana que passou, assessores ligados diretamente à classe política local estiveram em Cuiabá em uma das esferas dos três poderes. Vamos ficar de olho para colaborar com a própria justiça eleitoral, que vem batendo muito na tecla de “eleições limpas”, e é o que a população de Rondonópolis espera e confia.

Uma decisão na Justiça Eleitoral como esta, causa grande estrago em qualquer coligação. Como no caso de Marildes, que tem marcado posição na campanha de Rogério Salles, com bastante aparição no horário eleitoral e com maior penetração nas camadas populares, passou a puxar eleitores à chapa encabeçada por Salles. No entanto, a indicação de outro candidato a vice-prefeito ou a disputa subjudice, apesar de alguns transtornos na mudança de material, poderá também até contribuir com a campanha, dependendo da interpretação do eleitor. Por exemplo, ao substituir o seu vice, os simpatizantes de Marildes não deixará de votar em Rogério, que também poderá ganhar novos simpatizantes com o novo vice apresentado.

2 – NAS ELEIÇÕES

deste ano, quatro deputados estaduais são candidatos a prefeito. Os deputados Wilson Santos (PSDB) e Emanuel Pinheiro (PMDB) disputam à prefeitura de Cuiabá. Em Várzea Grande, na disputa pelo comando municipal tem o deputado Pery Taborelli (PSC) e em Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD). O suplente de deputado Adalto de Freitas (SD) poderá assumir no legislativo estadual a vaga do deputado Zé do Pátio, caso ele venha ser eleito prefeito de Rondonópolis.

O Daltinho é suplente do Solidariedade e representa o Vale do Araguaia, e caso tome posse do cargo na Assembleia Legislativa se tornará a maior autoridade do SD no Estado e Pátio entregaria tudo que construiu, em termos estaduais, nas mãos de seu rival político, que hoje é um ferrenho adversário, e que em nada contribuiria para uma possível nova gestão dele na Prefeitura rondonopolitana, pois não estaria disposto em enaltecer o nome de José Carlos do Pátio e projetá-lo como grande administrador. É aquela máxima da política em que “o inimigo mora do lado”.

No caso de vitória de Wilson Santos para a prefeitura da Capital, quem assume sua cadeira no Legislativo é o suplente Jajah Neves (PSDB), e se o eleito for Emanoel Pinheiro, quem fica com sua vaga é o ex-prefeito de Juína, Altair Peruzzo (PT). Já em caso de vitória de Taborelli em Várzea Grande – o que é muito improvável, devido a grande liderança em pesquisas da atual prefeita Lucimar Campos, e caso Valdir Barranco (PT) não assuma antes a sua vaga, quem vira deputado é o atual suplente Elizeu Nascimento (PSDC), que já ocupa a vaga do deputado licenciado Wancley Carvalho (PV).

NESTA SEMANA

chegou a este colunista, que o suplente Daltinho, é claro e lógico, tem grande interesse em ajudar com estrutura financeira para alavancar a campanha de Zé do Pátio, apesar da situação atual de animosidade entre ambos. Inclusive, o diálogo já estaria bem adiantado. E tal doação não seria rejeitada, pois a campanha de Pátio não anda nada bem no quesito de recursos financeiros.

3 – COMO COMENTAMOS

na Coluna do mês de maio, quando Pátio foi eleito prefeito em 2008, o principal financiador de sua campanha foi o ex-deputado estadual José Riva, que responde criminalmente e civelmente a 117 processos na justiça, inclusive esteve preso nos últimos meses e se encontra em liberdade condicional. Ele que não estaria mais em condições de financiar campanhas pelo estado. Naquela oportunidade, o colunista foi informado que os problemas financeiros para a campanha ‘patina’ poderiam estar chegando ao fim, pois uma fonte fiel revelava que em 20 dias, a partir do dia 8 de maio, o grupo de Pátio levantaria recursos na ordem de R$ 2 a R$ 3 milhões, o que segundo o seu grupo seria o suficiente para a campanha de Zé do Pátio. No entanto, as expectativas do grupo foram frustradas, pois o aporte não apareceu, além de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os limites de gastos de campanha que podem ser feitos por candidatos a prefeito e a vereador nas eleições deste ano e doações só através de pessoas físicas, com severa fiscalização sobre o famoso caixa 2 do passado. Em Rondonópolis, os candidatos a prefeito não podem gastar mais que R$ 2.567.112,04, e os vereadores têm limite estabelecido em R$ 93.377,07. Além de tudo, a campanha de Pátio ainda não arrecadou nem o teto permitido, pois na sua prestação de contas foi declarado até agora a irrisória quantia de R$ 55 mil, através de pequenos doadores.