Panorama das Artes Mato-grossenses terá início no dia 7 de setembro em Rondonópolis

A nova edição do PAM – Panorama das Artes Mato-grossenses tem como tema “Re-descobertas” e vai reunir sete artistas da cidade de 07 a 11 de setembro, no Espaço Cultural Casario, com uma vasta programação composta por exposições, músicas, shows e manifestações da cultura popular.

O PAM, que tem a curadoria do professor e crítico de artes, Laudenir Gonçalves, homenageia o artista plástico Wander Melo pelos mais de trinta anos de atuação em Rondonópolis. Entre os artistas convidados, estão: Paulo Pires, Tânia Pardo, Marlene Trouva, Valcides Arantes, Djalma Santos, Sebastião Veloz e Mando Nunes.

O Panorama das Artes acontece pela primeira vez na região sudeste do estado. É realizado pela Associação Cuiabana de Belas Artes – ACUBÁ, com o patrocínio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Gilmar Fabris e com o apoio do Governo do Estado, Secretaria do Estado de Cultura, Universidade Federal de Mato Grosso e Prefeitura Municipal de Rondonópolis.

O projeto já passou por Chapada dos Guimarães e Várzea Grande. Depois de Rondonópolis, segue para Barra do Garças, além de cidades da região norte, como Sorriso e Alta Floresta e encerrando com uma grande exposição na capital, Cuiabá, em 2017.