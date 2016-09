Os mortos, sempre os mortos!

Já ouvimos falar em aposentadorias pagas a pessoas que já morreram, benefícios pagos para pessoas que já morreram, e, agora, nas eleições 2016, temos uma nova modalidade: doadores para campanhas políticas que já morreram. No País dos espertalhões, onde maneiras criativas para surrupiar o dinheiro do povo não faltam, era de se esperar. Apesar das tentativas da Justiça Eleitoral de coibir os financiamentos gigantescos de campanhas, que são nada mais nada mês que um investimento para obter retorno e lucro durante a gestão do candidato, não teve jeito, as irregularidades continuam.

O Tribunal de Contas da União (TCU) encontrou indícios em mais de um terço dos 114.526 doadores que já contribuíram para as campanhas dos candidatos a prefeito e vereador este ano, de que pessoas que não tem condições financeiras de doarem, como por exemplo as cadastradas em programas sociais, e até pessoas que constam como mortas, são doadoras de campanhas este ano. O índice de irregularidades chega a 34%, um número alto e que demonstra o que já estamos cansados de saber: a velha política teima persistir em todo o País. Não há nada novo, não há renovação, estamos envoltos em mais do mesmo.

O TCU chegou a alertar o Tribunal Superior Eleitoral que com a mudança na forma de doação para as campanhas, empresas interessadas em doar usariam pessoas físicas como laranjas. O TSE sequer analisou a questão e também não apurou se a nova forma de doação, deixando de ser permitido de pessoa jurídica para apenas pessoas físicas poderem doar, continuaria promovendo o velho e conhecido caixa dois. Apesar de mais dificil, continua sim.

É incrível que mesmo com as tentativas da justiça de acabar com os financiamentos de campanhas que sangram o dinheiro público, como se ele já não fosse roubado o suficiente, não surtam o efeito desejado. É incrível, mas não é surpresa. No País do jeitinho, o jeitinho sempre é dado. E agora, será que todos serão punidos? Será que para as próximas eleições o sistema funcionará de forma melhor? O jeito é sentar e esperar.