Uma negociação está em curso para que a construtora Sanches Tripoloni venha assumir a duplicação da BR-163/364 no trecho entre a Serra de São Vicente e Cuiabá, que está com obras paralisadas. A Sanches Tripoloni é a mesma empresa que lidera as obras de duplicação entre Jaciara e o começo da Serra de São Vicente, único trecho em andamento no segmento Rondonópolis/Cuiabá. Mesmo com a concessão da rodovia na iniciativa privada, a duplicação do trecho Rondonópolis/Cuiabá ficou sob responsabilidade do Governo Federal, que contratou três consórcios diferentes para a execução das obras, mas apenas o da Sanches Tripoloni avançou e continua com obras em prosseguimento.

Conforme o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Mato Grosso, Orlando Fanaia, a negociação entre a Sanches Tripoloni e o consórcio responsável pelo trecho entre a Serra de São Vicente e Cuiabá, liderado pela empresa Equipav, realmente vem ocorrendo, mas ainda não está finalizado. Após o fechamento desse acordo, ele informa que a empresa precisará formalizar o pedido junto ao DNIT, que, por fim, fará uma avaliação técnica e jurídica para a concretização da mudança. Ele não deu um prazo certo para que todo esse processo de troca na execução das obras desse trecho esteja finalizado.

A Sanches Tripoloni vem surpreendendo os usuários com a agilidade no andamento das obras de duplicação do trecho entre Jaciara e o começo da Serra de São Vicente. Até agora a empresa já providenciou 50 quilômetros de pista nova de um total de 71,6 quilômetros que compõem o trecho. Apesar de entregue 50 quilômetros de pista nova no trecho, apenas 30 deles estão com as duas pistas liberadas para o tráfego. Os outros 20 quilômetros de pista nova já concluída estão absorvendo o tráfego em mão dupla, com o objetivo de restauração da pista antiga. Inclusive, a empresa também vem fazendo toda a restauração da pista antiga no trecho entre Jaciara e a Serra de São Vicente em concreto.

Em relação ao trecho entre Rondonópolis e Jaciara, com o consórcio inicial formado pelas empresas Mendes Junior e Enpa, com obras paralisadas há um bom tempo, Orlando Fanaia informou que está bastante avançado o processo para que haja a entrada da construtora Metropolitana, do Rio Janeiro. Os procedimentos nesse sentido, segundo ele, estão na fase de fechamento e espera-se que, em cerca de 30 dias, a Metropolitana já esteja conduzindo as obras de duplicação nesse trecho, junto com a Enpa. Desde o começo do mês passado, o Jornal A TRIBUNA já tinha antecipado sobre as negociações em andamento para entrada da Metropolitana nessas obras.

Além dos problemas com a paralisação das obras de duplicação em dois dos três lotes do segmento entre Rondonópolis e Cuiabá, os usuários também já começam a perceber novamente problemas com a qualidade do pavimento, com vários buracos surgindo. Apesar da responsabilidade de manutenção do pavimento ter voltado ao DNIT nesse trecho, os usuários não querem saber de quem seja a culpa, mas sim que estão pagando pelo pedágio e que têm o direito de contar com pavimento em boas condições de trafegabilidade.