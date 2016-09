José Rogério Salles, ou simplesmente Rogério Salles, é do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e disputa o cargo de prefeito de Rondonópolis pela coligação “Rondonópolis Merece Mais”. Nascido em Francisco Beltrão (PR), ele está em Rondonópolis desde 1970. É formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em Economia Rural e MBA em Gestão Empresarial. Tem hoje 63 anos de idade. Atualmente é produtor rural e ocupa o cargo de vice-prefeito de Rondonópolis. Detém cerca de 30 anos de experiência política, sendo que foi prefeito de Rondonópolis entre 1994 e 1996. No atual pleito tem como candidata a vice-prefeita a servidora pública de carreira Marildes Ferreira (PSD).

Veja, a seguir, a entrevista concedida por Rogério Salles ao Jornal A TRIBUNA, tendo em vista às eleições 2016:

A TRIBUNA – Na campanha das eleições de 2012, Percival Muniz prometia que a cidade teria dois prefeitos, quando o senhor na qualidade de vice-prefeito também teria autonomia. Na verdade, o senhor teve esta oportunidade de ajudar administrar a cidade na tomada de decisões importantes? Em caso positivo, quais foram os resultados das suas atribuições?

Rogério – Na prática, não existe essa possibilidade de ter dois prefeitos. Quem responde em todos os níveis pela administração municipal é o prefeito. Quando tem duas pessoas que mandam, com dois estilos diferentes, o que acaba acontecendo? As pessoas começam, dependendo do assunto, a se dirigir a um ou a outro. Eu procurei mais concentrar esforço principalmente na área que eu entendo e que acaba influenciando todas as demais, que é a gestão, fazer programação financeira, fazer modernização administrativa. Mas tudo isso esbarra no poder de decisão do prefeito. Já tive a experiência de ser vice-prefeito outra vez e depois assumir a gestão. O vice-prefeito dá sugestão e, quando vai conversar com secretário, ele pede, não manda. Já o prefeito determina: é para fazer assim ou assim. Não tive um nível de diálogo com o prefeito [Percival], mas a capacidade de influenciar acaba sendo muito limitada. Já tive três experiências de influenciar na administração apoiando prefeito. Uma primeira com o Adilton, procurando dar algum palpite, mas sem nenhuma efetividade. Uma segunda com o Zé Carlos, quando procurei estar mais presente e participando um pouco mais e vi que não tinha muito retorno. E agora com o Percival… Tive um pouco mais de retorno? Com certeza, mas não é a mesma coisa que sendo o prefeito. Quando fui prefeito adotamos o que tinha de mais moderno em termos de gestão administrativa, fazendo planejamento estratégico, programa de melhoria na qualidade do serviço público. O que eu vi acontecer, principalmente nos últimos 8 anos, foi a Prefeitura ficando distante daquilo que é mais moderno em termos de gestão. E daí você vê Prefeituras aqui em Mato Grosso mesmo, como Lucas, Sorriso e Primavera, com uma gestão mais moderna, mais focada em resultados e nós, ficando para trás.

A TRIBUNA – Candidato, hoje o senhor faz parte de uma gestão, e se apresenta como uma alternativa a esta mesma gestão. Para deixar claro para a população, como isso deve funcionar?

Rogério – Entendo que a Prefeitura tem que construir creches, mas o Governo Federal manda recursos para construir o prédio e quem tem que prover os recursos para mantê-la em funcionamento é a arrecadação da Prefeitura, é a boa gestão dos recursos que a municipalidade faz. A Prefeitura normalmente constrói PSF, o que é praxe em Rondonópolis. Mas o prédio sozinho não funciona, tem que ter médico, ter bom atendimento e ter mais eficiência, investir em infraestrutura. Não adianta ter muitos funcionários e cada PSF ser uma unidade isolada. O mundo inteiro está fazendo essas ações de forma integrada. Pode-se usar metodologias de computação para aumentar essa eficiência e é isso que eu pretendo fazer. Quero ter essa preocupação com o lado social, em atrair empresas, gerar empregos, sendo que, pra isso, é preciso criar um ambiente favorável de negócios. As empresas têm que confiar na cidade, tem que perceber que tem uma administração moderna. Se não houver uma modernização da administração, fica muito difícil acontecer.

A TRIBUNA – O Ministério Publico abriu um inquérito para investigar sobre o cumprimento da jornada de trabalho dos médicos contratados pelo município, que, segundo denúncias, não é cumprida em sua totalidade, atendendo rapidamente os pacientes, sem a atenção devida. Caso seja eleito prefeito, vai cobrar o cumprimento integral da jornada de trabalho dos médicos?

Rogério – Se um profissional tem um contrato com a Prefeitura para cumprir 20 horas, ele tem que cumprir aquilo que determina a lei. Se não, o gestor que não toma as providências para que aquilo seja cumprido, ele está prevaricando. E o próprio profissional está recebendo por um serviço que ele não presta. Se é impossível cumprir uma jornada de 40 horas semanais, muda-se a lei, o contrato, e faça uma jornada de 20 horas. O que não pode é continuar não cumprindo aquilo que a lei determina e aquilo que está contratado entre as partes.

A TRIBUNA – Rondonópolis é hoje a segunda maior economia do estado de Mato Grosso, mas percebe-se que, principalmente, as entradas da cidade não correspondem com esta posição econômica. O senhor tem propostas para melhorar a imagem da cidade com obras de arquitetônicas e paisagistas?

Rogério – As entradas são um aspecto. Imagine: um empresário para vir investir em Rondonópolis, ele observa a entrada, a limpeza das ruas e também o ambiente que tem na Prefeitura, se é um ambiente que desperta confiança, se tem um ambiente favorável de negócios. O que nós vimos nos últimos anos: muitas empresas fecharam e novas empresas não estão vindo. E nós tivemos a chegada do terminal da ferrovia, que é uma oportunidade e um diferencial que temos que não vai ficar para sempre. Temos de definir um planejamento de longo prazo e investir, urbanizar, melhorar essas entradas. Inclusive, tem esse problema da duplicação, da privatização da rodovia, que daqui a pouco se resolve. É preciso criar um ambiente favorável para que os empresários invistam aqui, um ambiente que desperte confiança, segurança jurídica. A Prefeitura não pode ser um atrapalhador de novos investimentos, tem que ser um polo de atração.

A TRIBUNA – Pergunta enviada pelo leitor Allan Galvão: “Candidato, sou morador do Parque Universitário e há 26 anos, entra ano e sai ano, o asfalto e a rede de esgoto nunca chegam. O senhor tem novidades para este bairro na sua gestão?”

Rogério – O asfalto que corta o Parque Universitário, que é o da linha de ônibus, por coincidência, foi eu que fiz 20 anos atrás. A Prefeitura não tem recurso para fazer asfalto, rede de esgoto, galeria de águas pluviais com recursos próprios. Só tem 1% da receita corrente líquida para investir com recursos próprios. Nós temos que trabalhar… Para isso, temos apoio. Tem deputado federal que me apoia, senadores, governador, o próprio ministro das Cidades é do meu partido, temos 10 Ministérios que estão com partidos que me dão apoio. É preciso buscar os recursos para fazer os investimentos em infraestrutura que são necessários. Se há 20 anos já tinha demanda para linha de ônibus, para fazer o asfalto dessa linha, tem bairros muito mais novos que estão estruturados e lá [Parque Universitário] merece com certeza.

A TRIBUNA – Pergunta enviada pela leitora Celinha Veloso: “Candidato, gostaria de saber o seu posicionamento com relação ao Rotativo Rondon. Se pensa em fazer mudanças, se sim quais, ou talvez extinguir este sistema?”.

Rogério – Eu penso que extinguir o sistema seria um atraso. O que temos que fazer é corrigir os problemas que eventualmente tenham. Eu penso que o Rotativo Rondon não deveria ter sido expandido enquanto não tivesse funcionando perfeitamente. Para aumentar uma quadra, por exemplo, observaria: o sinal de internet está funcionando bem? Caso sim, aumentaria para mais uma quadra ou duas. Temos de resolver os problemas de sinal, de pessoas e, daí sim, expandir. O estacionamento no Centro não pode ser exclusividade de alguém, que estaciona o carro, deixa lá 7 horas da manhã e só vai pegar até as 5 horas da tarde. Quem vem para fazer compras no Centro não tem opção de estacionar…

A TRIBUNA – Pergunta enviada pelo leitor Paulo Barros: “Por ter sido o vice do candidato Percival, portanto recebendo críticas e elogios quanto às melhorias na cidade, o senhor não tem receio de pulverizar os votos e acabar ajudando o candidato Zé do Pátio?”

Rogério – Nós estamos fazendo uma campanha diferente do Zé Carlos e diferente do atual prefeito. O que nós estamos procurando passar através do nosso slogan é que Rondonópolis merece mais. Mesmo participando da atual administração e, de certa forma da anterior, nós podemos fazer mais com o mesmo recurso. Um exemplo que costumo dar: é importante buscar recursos para fazer obras. Todo mundo fez um monte de creche, se for somar todas que foram construídas, vai sobrar creche em Rondonópolis. Mas tem que fazer as creches onde tem crianças. Não pode o seguinte: foi construída uma creche na Boa Vista para 200 crianças e hoje tem 26 crianças. Nós temos o Alfredo de Castro que não tem creche. Se fosse construída uma creche para 50 crianças na Boa Vista e outra para 150 crianças no Alfredo de Castro, o custo não seria muito diferente e estaríamos otimizando os recursos públicos. Quanto as habitações, se for somar as habitações que disseram que fizeram dá para atender quase que metade da população de Rondonópolis. Essas contas não estão batendo. A Prefeitura não constrói as habitações, mas o Estatuto das Cidades permite, dá ferramentas, para se definir onde vai ser construída. Foi construído, por exemplo, um residencial a 50 metros da estação de tratamento de esgoto. Isso é atender a demanda do trabalhador? Estão construindo 4 mil apartamentos adiante do Alfredo de Castro, que vai ficar a 20 quilômetros praticamente do parque industrial Razia e 40 quilômetros do terminal da ferrovia. Quem mora nesses residenciais são trabalhadores e precisam morar o mais próximo possível do local do emprego. A Prefeitura não pode se negar em correr atrás do recurso, mas, se tivesse havido mais planejamento, mais qualidade na execução das obras, com certeza, teríamos menos problema.

A TRIBUNA – O destino da área da antiga rodoviária sempre vem gerando controvérsia entre os últimos prefeitos que passaram pela Prefeitura. Sendo eleito, qual destino pretende dar esse espaço? Por quê?

Rogério – Aquele é um espaço muito nobre. Entendo que a Prefeitura de maneira nenhuma devia se desfazer daquele espaço. Enquanto não se tiver um projeto definitivo, urbaniza a área até para promoção de eventos, ou estacionamento como é usado. Na minha opinião a Prefeitura não pode abrir mão daquele espaço. É um espaço muito nobre que a cidade tem. Aliás, acho um crime que foi cometido ao longo do tempo com a Prefeitura se desfazendo de espaços públicos. Hoje você precisa construir uma escola e não tem espaço, a população vai aumentando e não tem espaço disponível para fazer construção, porque passaram para associação, para clube, para entidade. Eu não vou fazer isso!

A TRIBUNA – Nós temos aí o transporte coletivo com a concessão vencida há três anos, em situação que não se resolve. Qual a proposta que tem para o transporte coletivo?

Rogério – Eu entendo que a mobilidade urbana de Rondonópolis já passou do tempo de se fazer um planejamento global, de forma integrada. E o transporte coletivo é parte disso. Primeiro tem que legalizar, o funcionamento está precário, fazer a licitação e inserir o transporte coletivo dentro de um planejamento global em termos de mobilidade urbana. Ficar fazendo obras pontuais em termos de trânsito, em que mexe em uma esquina e causa congestionamento atrás… Em uma cidade pequenininha, de 5, 10, 15 mil habitantes, é possível, mas uma cidade com 250 mil habitantes tem que planejar essas coisas antes e planejar com uma visão do todo. Aliás, qualquer obra tem que ser planejada. Imagina começar a construir um prédio sem calcular o seu tamanho, a base, o alicerce e tal. E nós estamos fazendo isso, estamos improvisando na administração de Rondonópolis.

A TRIBUNA – Qual a nota que o senhor dá para a atual gestão que ainda participa como vice-prefeito?

Rogério – Eu não costumo dar nota, mas acho que muita coisa foi feita… Mas acho que pode ser feito muito mais. Acho que uns 6 está de bom tamanho.

A TRIBUNA – Em uma cidade com o potencial industrial de Rondonópolis, a estrutura dos distritos industriais não corresponde ao que se espera, principalmente diante da falta de asfalto, infraestrutura, iluminação pública. O senhor pretende mudar esta realidade?

Rogério – A lei de incentivo fiscal que está em vigor hoje foi idealizada e implementada 20 anos atrás, quando fui prefeito. Nesse período o mundo mudou muito. O que era incentivo 20 anos atrás não é mais incentivo hoje. E tem um equívoco na lei de incentivo da Prefeitura que uma empresa entra com projeto, ganha um terreno e depois constrói ou não constrói… Então, você tem áreas dentro do Distrito Razia e o de Vila Operária com infraestrutura e não tem nada construído em cima. O proprietário está esperando arrumar dinheiro, especulando, tal. E você tem áreas longe da infraestrutura que o investidor está construindo. Nós temos que mudar essa metodologia. Como está hoje tem que dotar de infraestrutura todo o distrito. Com recursos próprios, a Prefeitura não tem recursos para fazer o investimento necessário. Nós pretendemos ir ao secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, com o apoio do Governo Federal, além de parceria com os empresários, para buscar recursos para fazer a infraestrutura necessária.

A TRIBUNA – Rondonópolis ainda enfrenta grandes problemas com relação a rede de esgoto. Inexistente em alguns bairros, tornam a água servida uma cena comum nas ruas. Há também as ligações clandestinas, que acabam seguindo para os nossos rios. Como o senhor avalia essa questão?

Rogério – Nós somos relativamente somos bem servidos em relação a rede de esgoto. Talvez quando terminar essa etapa que começou quando Adilton era prefeito e depois foi atrasando nós vamos ficar relativamente bem servidos. Mas tem alguns equívocos por falta de fiscalização. Se você andar, por exemplo, no Sítio Farias, metade do bairro tem rede de esgoto que foi feita e está lá entupindo e abandonada pela empresa por falta de um controle maior da Prefeitura. Nós pretendemos buscar recursos para que a totalidade da cidade seja atendida. Aqui na Vila Aurora tem lugar que tem rede de esgoto e duas ou três ruas no meio que não tem. Foi falha de projeto. Essa questão de água servida e de ligações clandestinas a Prefeitura tem que tomar medidas enérgicas. Se a rede de esgoto passa em frente a residência o seu esgoto tem que ser ligado nela e tem que punir quem não cumpre a lei. Dentro de cidade tem essas regras… Em relação à água servida, não podemos ficar fazendo paliativo, fazendo aquelas valetinhas nas esquinas. Tem que identificar a fonte dessa água servida, sendo que a maioria dessas áreas onde tem asfalto tem galeria, e fazer com que esse tipo de água seja destinado para as galerias. Onde não tiver teremos que fazer galeria. Mas a maior parte dos problemas, principalmente no Centro, onde mais nos choca, são locais onde tem galeria. É falta de maior rigor na fiscalização. Não pode ser assim: é porque a pessoa é amiga… O Código de Postura tem que ser cumprido.

A TRIBUNA – O senhor é conhecido por um perfil conservador. O senhor está pronto para impor uma gestão mais ousada para Rondonópolis, hoje uma cidade com mais de 210 mil habitantes?

Rogério – Eu entendo que você tem que usar na administração pública o que tem de mais moderno em termos de gestão. Já fiz quando fui prefeito e pretendo fazer uma gestão focada em resultados, garantir transparência absoluta. O Portal da Transparência da Prefeitura não pode ser tão transparente que não tenha nada. Tem que entrar lá e ter as facilidades de buscar as informações que você precisa, tem que ser um site amigável. Hoje você tenta entrar para ver o custo de uma obra e você não acha. Não sou nenhum analfabeto digital. Posso ser conservador em algumas opiniões minhas, mas em termos de gestão tenho muita clareza que adoto as melhores tecnologias e sou fã da adoção das melhores tecnologias implantadas em beneficio da população. Não existe nenhuma organização em Rondonópolis que tenha o número de colaboradores, que preste uma gama tão diversificada de serviços, que movimente tantos recursos como a Prefeitura. E ser gerida de forma arcaica é pedir para prestar uma péssima qualidade de serviços.

A TRIBUNA – Como senhor pensa ou projeta Rondonópolis para os próximos 10 ou 20 anos?

Rogério – Nós temos que construir um projeto de longo prazo. Eu imagino uma cidade boa de se viver, com qualidade de vida, segura, com emprego para sua população, que respeite a questão ambiental, que tenha sustentabilidade como um dos seus parâmetros. Rondonópolis é uma cidade plana e pode ter mobilidade com muita tranquilidade. Enfim, uma cidade que tenha conhecimento, com universidades, de prestação de serviços, um grande polo de desenvolvimento de toda a região Centro-Oeste.

Veja a íntegra da entrevista com Rogério Salles através do link.