Percival Santos Muniz, ou popularmente Percival Muniz, é do Partido Popular Socialista (PPS) e disputa o cargo de prefeito de Rondonópolis pela coligação “Seguindo em Frente”. Nascido em Ipiaú (BA), mas registrado em Guiratinga (MT), ele está em Rondonópolis desde os cerca de 4 anos. Começou a faculdade de Geologia na Universidade de Brasília (UnB), mas não concluiu. É agropecuarista e atual prefeito de Rondonópolis. Tem hoje 60 anos de idade. Detém mais de 40 anos de experiência política, sendo que foi prefeito de Rondonópolis entre 1999-2000, entre 2001-2004 e agora entre 2013-2016. No atual pleito tem como candidato a vice-prefeito o médico ginecologista e obstetra Manoel da Silva Neto – Dr. Manoel (PMDB).

Veja, a seguir, a entrevista concedida por Percival Muniz ao Jornal A TRIBUNA, tendo em vista às eleições 2016:

A TRIBUNA – O senhor aponta que a educação foi um dos setores que mais avançou em sua gestão. O que o senhor espera para o próximo mandato nessa área, sendo reeleito prefeito?

PERCIVAL – Nós conseguimos universalizar as vagas para crianças de quatro a seis anos, que era meta. Hoje, inclusive, nós temos vagas para crianças de quatro a seis anos. Agora nossa meta é universalizar vagas para crianças de zero a três anos, uma meta bem difícil de alcançar. Mas, como estamos acostumados a enfrentar metas difíceis, nós vamos estabelecer essa meta e vamos buscá-la. Porém, hoje estamos muito satisfeitos, pois melhoraram muito os nossos indicadores. Colocamos ar-condicionado em todas as salas de aula. Dentro dos mesmos 25% das receitas que outros prefeitos fizeram, aumentamos quase 8 mil vagas, enquanto na gestão anterior houve uma redução nós conseguimos aumentar. Estamos contentes e vamos continuar neste ritmo. Hoje as escolas do município, as creches, são consideradas padrão, melhores do que as particulares. Então isso nos dá um orgulho muito grande.

A TRIBUNA – O município tem hoje um número considerável de servidores contratados. Com a realização do concurso público que era tão aguardado, muitos aprovados devem ocupar postos de trabalho desses contratados futuramente. Como o senhor pretende administrar esta mudança, caso seja reeleito prefeito?

PERCIVAL – Vou dar posse para os concursados, basta só passar o período eleitoral. Nós temos servidores que estão trabalhando por meio de contrato, mas que foram aprovados no concurso público e esperam pela posse que só poderá ser dada após o período eleitoral. Agora aqueles que são contratados, mas que não passaram pelo concurso público tem que compreender que lei é lei; não se discute, apenas cumpre. Encaro como algo natural e eles também.

A TRIBUNA – Com relação à Praça dos Carreiros, uma parte da revitalização foi concluída, ou seja, a do monumento do carro de boi. Porém, ao redor, a situação ainda é bastante ruim esteticamente e acabou deixando esse monumento construído isolado. Precisa haver uma resposta para a população em relação ao próximo mandato: vai ter recursos para concluir essa obra e em quanto tempo?

PERCIVAL – Já licitamos, já deve começar a segunda etapa nesta semana ainda. A terceira etapa assinei para a licitação inclusive hoje [16/9]. Quanto a recurso, a gente sempre vai economizando e fazendo. Recurso, sempre vai ser problema. Não tem dinheiro para reformar praça. A gente faz com economia; economizando e fazendo.

A TRIBUNA – Desde 2001, Rondonópolis vinha tendo uma política mais agressiva de atração de empresas. Não podemos ignorar a influência da crise nacional nos últimos dois anos, mas essa fama de Rondonópolis para atrair novos investimentos foi ofuscada em sua atual gestão. O que ocorreu na sua avaliação e o que pode ser feito na próxima gestão?

PERCIVAL – Precisa o País sair da crise econômica e a crise politica também. Eu tenho muitas empresas que já estão com pacote pronto para vir se instalar em Rondonópolis. Elas estavam esperando a definição da situação politica do Brasil, se iria ficar o Temer ou Dilma. Agora com a definição já começam a fazer contato para se instalarem. Até o Big Master já marcou a data para reabrir. Então, a crise política estava travando muito as coisas. Agora já começa deslanchar novamente. Muitas empresas começam a se movimentar no sentido de se instalar. A expectativa, o otimismo volta a acontecer. Rondonópolis é uma cidade que atrai muitos investidores e, a partir do momento que o País sinaliza que tem o mínimo de estabilidade politica e econômica, as empresas começam a olhar a cidade como um local para se ganhar dinheiro, começam preparar as suas instalações aqui. Fundamentalmente é isso. Empresa não vai atrás de ousadia, vai atrás de ganhar dinheiro. Empresa não vai para Tesouro por mais que o prefeito durma na casa do dono da empresa. Ela vai aonde pode fazer investimento e ter retorno.

A TRIBUNA – Candidato, pergunta da leitora Shirlei Sandim: “Sabemos que a questão das drogas está diretamente ligada à desestruturação familiar e aumento nos índices de violência, que tem crescido muito em nossa cidade e tem sido um problema persistente e muito grave. Qual o programa de combate às drogas que pretende ser adotado e quais os cuidados especialmente em relação às crianças e jovens que são mais vulneráveis a elas?”

PERCIVAL – Bem, qual é a nova conclusão da ONU [Organização das Nações Unidas]? As experiências que tiveram resultados foram aquelas que, em vez de usarem armas, usaram ações de valorização dos cidadãos. E mudaram o paradigma. Agora não é mais guerra às drogas, não é combater com armas. É combater com apoio ao cidadão, no esporte, na escola, apoio nos eventos culturais, apoio nas alternativas para que as pessoas possam se valorizar, encontrar alternativas para se sentirem importantes, sem precisarem recorrer a droga para poder encontrar um caminho de sentir útil à sociedade. Hoje já tem este rumo que a ONU está mostrando para todos os países. Nós já estamos fazendo isso, pois a nossa escola é uma escola atrativa. Por isso colocamos parquinhos nas escolas, ar-condicionado nas salas de aula, colocamos todas as condições para que a criança sinta o local atrativo e tenham prazer de ir para escola. Por isso que nós investimos nas festas de São João, na cultura da cidade e queremos investir mais, para que as pessoas se envolvam no lado dos eventos, da participação pública.

A TRIBUNA – Apesar do porte e importância econômica de Rondonópolis, a cidade ainda convive com problemas básicos de saneamento, como água servida e despejo de esgoto nos rios devido a ligações clandestinas. Como o senhor pretende solucionar esses problemas?

PERCIVAL – Robertinho, nossa cidade é a mais bem estruturada em saneamento do Centro-Oeste!!! Nós estamos com 80% de rede de esgoto nos domicílios da população. Cuiabá está com 32%. Várzea Grande não passa de 20%. Agora mesmo estamos acabando de lançar a elevatória da Vila Cardoso para resolver o problema da Vila Cardoso. Estamos fazendo o esgoto ali do Sagrada Família e Jardim Atlântico, duas regiões que faltavam. Então, Rondonópolis vai para 90% de rede esgoto oferecida. Nós estamos com tratamento dos nossos esgotos que dá para suportar uma população de 500 mil habitantes. Não tem um esgoto caído nos rios de nossa cidade. Caía no tempo de Zé do Pátio. No tempo de Percival Muniz, a água do esgoto volta mais limpa do que a água do Rio Vermelho. Rondonópolis hoje é uma cidade altamente sustentável do ponto de vista ambiental. Estamos melhor do que Goiânia, Campo Grande e Cuiabá. Nós podemos é comemorar e dar um título para Rondonópolis com o que conseguiu chegar na área de saneamento! É uma vitória dos governos federais que investiram nesta área e os prefeitos que contribuíram e eu tenho uma participação muito grande nisso.

A TRIBUNA – A gente sabe que é uma conquista das gestões que vem desde a administração de Adilton Sachetti…

PERCIVAL – Nada a ver com Adilton, não! Isso é puxa-saquismo de vocês. Não tem nada disso não. Isso é graças ao programa do Governo Lula que levou a universalização do esgoto para todos os municípios que tinham o tratamento de esgoto de forma pública. E quem colocou o Sanear de forma pública foi o prefeito Percival Muniz. Então, vocês tem que agradecer ao prefeito Percival Muniz que não deixou privatizar o serviço de água e esgoto. Quem criou a autarquia pública foi o prefeito Percival Muniz. É importante falar isso para vocês não ficarem aí com puxa-saquismo de valorizar quem não merece.

A TRIBUNA – Candidato, com relação as mudanças que o senhor promoveu no trânsito durante sua gestão, muitas foram elogiadas e muitas criticadas. O que fica e o que muda no caso de um novo mandato?

PERCIVAL – Tudo o que é novo sempre tem alguém para criticar. A melhor coisa para não receber critica é não fazer nada, igual aos outros prefeitos que não faziam nada e não recebiam críticas de ninguém. E a cidade, em vez de crescer, ia para baixo. Quando você moderniza, tira as pessoas do conforto, traz as coisas novas para modernizar a cidade, sempre fica alguém magoado. Por exemplo, reclamaram muito das lombadas eletrônicas, mas nós reduzimos o índice de acidentes com vítimas fatais de 35 para 14. Já imaginou como é uma pessoa acidentada no trânsito com osso, fratura exposta? E hoje estão é pedindo para colocar mais. Mas, no início, sempre reclama porque tem uns “boca-preta” que sempre vão reclamar. Hoje já estão aplaudindo. Aí reclamaram também do Rotativo Rondon. Uma cidade polo igual Rondonópolis não pode ter mentalidade de corrutela. O comércio vive do consumidor. Nós temos que ter claro isso. O estacionamento tem que ficar aberto para o consumidor. Hoje já estão concordando e os próprios comerciantes resolveram o problema daqueles que tinham que ficar parados na frente de suas lojas o dia inteiro. Isso já está menor. E reclamaram agora do pátio de apreensão de veículos. De 70 mil motos que tem na cidade, fora mais 10 mil da região que circulam por aqui, o pátio apreendeu duas mil e poucas. Destas mais de 1 mil são motos roubadas ou Finan. Tem pouco mais de 300 destas todas de trabalhadores que não conseguiram colocar o documento em dia. Tô discutido uma forma de atender estas pessoas que tiveram um problema de saúde ou perderam o emprego e tiveram seus veículos apreendidos, com uma política para estas pessoas que foram pegas e são de boa fé. Agora, defender ladrão de moto que está fazendo assalto na cidade e que na hora que prende tem que liberar, é coisa para bandido. Candidato a prefeito que defende isso deveria ser preso também. Nós temos candidato a prefeito que só defende ilegalidades: é invasão, é ladrão, só defende quadrilhas. E a cidade ainda aplaude isso. Precisamos acabar com isso! Tem que acabar com a Casa de Mãe Joana. Rondonópolis é cidade polo e tem que ter ordem. Eu coloquei ordem nesta cidade.

A TRIBUNA – Alguns profissionais reclamaram da sua interferência em relação a escolha da localização de um novo shopping que pretendia se instalar na cidade, mas desistiu. Na sua opinião, o poder público deve indicar as regiões que os empreendimentos vão se instalar ou deve ser uma decisão de mercado?

PERCIVAL – O prefeito pode sugerir, mais a questão do shopping não ter se instalado foi questão de economia. Ele queria se instalar do outro lado, nós chegamos até mudar a lei, porque ali era uma [rodovia] MT e mudamos para Avenida dos Estudantes, porque tinha uma lei que não pode instalar nem shopping e mercado popular próximo de MT. Mudamos para permitir o shopping instalar. A gente sugere. Queria que fosse do outro lado da cidade, mas ele queria instalar lá, que instale lá. Demos até uso de solo e tudo, mas não se instalou por questão de economia. Mas deve ser instalar, pois chegou até comprar a área do proprietário. Então não foi isso que mudou a relação.

A TRIBUNA – Candidato, o seu vice-prefeito, candidato agora a Prefeitura, na entrevista anterior, deu nota 6 a sua gestão. O senhor aumenta ou diminui esta nota? Por quê?

PERCIVAL – Eu acho que a minha nota é melhor um pouquinho, não é muito melhor que isso não, mas é melhor. Eu acho que em torno de 7,5 ou 8. Agora no segundo mandato eu vou para dez! O meu vice-prefeito vai ajudar bastante!

A TRIBUNA – A área de esporte e cultura é uma das que menos recebe investimento nas gestões municipais. O que o senhor pretende fazer para esse segmento em um eventual novo mandato?

PERCIVAL – Eu peguei a cidade uma bagaceira, e ainda enfrentei crise econômica e política. Eu acho que ela tá em pé e andando devido à competência e o apoio que a população nos deu. Se fosse um destes concorrentes aí, a cidade estaria muito pior. Não tenho dúvida alguma. Mas, não é puxar as sardinhas para o meu lado não, mas, se fosse o Rogério Salles, o Zé do Pátio, tenho até dó de Rondonópolis, pois só com muita coragem para fazer o que fizemos e ainda entregar um pacote de obra desse, com 100 quilômetros de asfalto, ponte que é obra de Governo do Estado e nós estamos fazendo, e ainda melhorar a saúde, educação e vários outros serviços da população. Priorizamos as áreas essenciais e, neste segundo mandato agora, sem a crise da gestão anterior e já sem a crise politica e, provavelmente, saindo da crise econômica, nós vamos poder investir em outras áreas. Por exemplo, o deputado federal Carlos Bezerra já conseguiu mais de R$ 2 milhões para reformar o Estádio do Pinheirão. Vai ficar um estádio lindo, menor do que o Luthero Lopes, mas central, que, além de eventos esportivos, vai dar de fazer inúmeros eventos da cidade. Quer dizer, ele é amigo do Temer, está me apoiando, foi fundador do PMDB, e numa conversa conseguiu isso. O dinheiro já está na conta. Hoje eu sou o candidato que tem mais apoio politico. Tenho o apoio político do presidente da República, porque tenho apoio do PMDB, ainda tenho o apoio do Wellington Fagundes, que é outro senador muito fuçador em Brasília, e eu lutei para ter este apoio.

A TRIBUNA – Ainda sobre esta questão de apoio político prefeito, até um pouco antes de iniciar a campanha eleitoral o senhor vinha tendo o apoio do governador do Estado?

PERCIVAL – O Governo do Estado não dá conta de pagar nem as contas dele, rapaz! Quem quer apoio do Governo?! Não está dando conta de pagar as contas dele. Está devendo o Pronto Atendimento nosso; pior do que o Silval, que devia R$ 5,8 milhões e o Taques já está devendo quase R$ 7 milhões. Nem para o Rogério Salles, que é do partido dele, traz dinheiro para apoiá-lo, porque está devendo todos os compromissos. Acabou de fazer um compromisso com a Santa Casa e não está dando conta de honrar. Está querendo parcelar os pagamentos dos funcionários, não deu nem o RGA. Então o Governo do Estado, com todo carinho que tenho com o Pedro, que ajudei a elegê-lo, está quebrado, não tem dinheiro nenhum, nem para pagar a contas do Estado e tapar os buracos das rodovias. O lugar que tem dinheiro é Brasília e lá eu tenho o PMDB, que está no comando da presidência agora.

A TRIBUNA – Candidato, a sua atual gestão como prefeito adquiriu uma área para implantação do Parque da Seriema, na Vila Goulart. Duas dúvidas rondam o projeto: Fala-se em um orçamento de R$ 100 milhões e cerca de 8 a 10 anos para viabilizá-lo na sua totalidade. Como tornar isso possível em um único novo mandato? Assim como o Parque das Mangueiras foi esquecido, o Parque das Seriemas não corre o risco de ter o mesmo fim?

PERCIVAL – O Parque da Seriema é um parque para geração. Não é parque para um mandato ou para uma eleição. É um parque maior do que o do Ibirapuera. São 140 hectares no centro da cidade, de preservação e área esportiva. A pressa de adquirir é para não deixar a especulação imobiliária edificar aquilo ali. Não são dois hectares ali das Mangueiras, um lugar de se fazer piquenique! São 140 hectares, um pulmão para a cidade! Só em adquirir para o poder público, para não deixar edificar, já foi um conquista. Agora a população vai ter dez, quinze, vinte anos para edificar aquilo ali. É obra para daqui cem anos a população tá lá falando: vamos fazer uma homenagem ao finado prefeito Percival Muniz que conseguiu garantir o Parque da Seriema. Aquilo é uma conquista para as futuras gerações. A gente não nem noção do que vai ser aquilo para as futuras gerações. Ali eu vou fazer… vou esperar a licença e já colocar vários equipamentos de esporte e limpeza lá que estão sendo adquiridos. É coisa extraordinária. Daqui a 20 anos tem prefeito fazendo obra ali dentro… Rogério Salles falou assim: só o Percival sonhador conseguiu um negócio desse. No dia em que fui fazer a ponte ele também falou: só o Percival que é muito sonhador para poder ter coragem de peitar uma ponte do Rio Vermelho de 220 metros.

A TRIBUNA – Na sua opinião, qual é o maior desafio do próximo prefeito de Rondonópolis e como o senhor espera superá-lo, caso eleito?

PERCIVAL – O principal desafio é buscar parcerias, principalmente com o Governo Federal. E compreensão da população com o município, que só tem 13% das receitas do que o povo paga. Povo de Rondonópolis, é bom anotar este dado: a população de Rondonópolis contribui, por ano, com impostos de R$ 2,2 bilhões. Destes R$ 1,3 bilhão vai para o Governo Federal, próximo de R$ 700 milhões vai para o Governo do Estado, e pouco mais de R$ 300 milhões ficam no município. O Estado tem que devolver estes R$ 700 milhões em segurança, saúde, nos serviços públicos do estado. O Governo Federal também tem que devolver isso que sai daqui. O desafio é os outros governos devolverem para a população o que sai daqui.

Veja a íntegra da entrevista com Percival Muniz através do link.