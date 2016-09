O Ministério Público Estadual, representado pelo promotor de justiça de Defesa do Meio Ambiente, Marcelo Caetano Vacchiano, por meio de uma Ação Civil Pública Ambiental com pedido de liminar, esta solicitando à justiça na 3ª Vara Civil, o bloqueio mensal de R$ 20 mil disponibilizados ao Gabinete de Apoio a Segurança Pública para o cumprimento do Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Rondonópolis e o governo do Estado de Mato Grosso para implementação de medidas de combate a criminalidade, inclusive ambiental no combate a poluição sonora na cidade e a fiscalização preventiva das áreas verdes do município. Leia mais sobre esse assunto na edição deste domingo (18) do Jornal A TRIBUNA.