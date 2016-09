Ministro Eliseu Padilha tem pico de pressão – 10h19′

O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, está de atestado médico até segunda-feira (26), por conta de um pico de pressão que teve ontem (20) após o almoço, por volta das 14h.

Logo após o mal-estar, ele foi ao pronto socorro do Palácio do Planalto, onde tomou medicação intravenosa antes de seguir, por volta das 17h30, para o Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília.

No HFA, foi constatado um quadro de labirintite por conta da pressão do ministro, que tem 70 anos. De acordo com o Palácio do Planalto, o mal-estar foi repentino e não tinha ocorrido anteriormente. Ele e a família não têm histórico cardíaco, informaram assessores do ministro.

Diante do susto, o ministro ficou de licença médica até a próxima segunda-feira. Padilha encontra-se neste momento em um hotel em Brasília e embarcará às 14h para Porto Alegre (RS).

Fonte: Agência Brasil