Cada vez mais pessoas no Brasil têm descoberto as vantagens do marketing de relacionamento, também chamado de marketing de rede ou marketing multinível. Com muitos atrativos, esse tipo de negócio tem vivido uma expansão impressionante nos últimos anos em todo o Mundo. O Brasil ocupa a quarta posição no ranking mundial do setor de vendas diretas da World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), atrás apenas dos Estados Unidos, Japão e China. A sua maior popularização e divulgação na grande mídia também têm despertado a atenção de muitos e, consequentemente, algumas dúvidas. Mas, buscando conhecimento adequado, é possível aproveitar as oportunidades e ter uma renda extra ou nova fonte de renda com baixo investimento.

Primeiramente, é importante destacar que o marketing de relacionamento é um sistema de venda direta, que exclui o atravessador. Quem apresenta a empresa é um distribuidor ou associado. Não é algo novo no mercado mundial, especialmente no mercado norte-americano, onde esse modelo é muito forte. Chama-se marketing de relacionamento porque exige das relações interpessoais para que aconteça. Por sua vez, é conhecido como marketing de rede ou multinível porque uma pessoa indica outra, que indica outra e, assim, sucessivamente.

Em segundo lugar, é preciso diferenciar e saber diferenciar esse modelo inovador de vendas com as chamadas pirâmides financeiras, que são ilegais. O marketing de relacionamento sempre envolve vendas de produtos, enquanto a pirâmide é algo meramente financeiro, que trabalha em cima de valores – condiciona o pagamento de valores para o recebimento de quantias maiores. No caso da pirâmide, a venda de produtos é algo acessório ou fictício. Por outro lado, o marketing de relacionamento é algo legal no Brasil, e com grande potencial de crescimento.

Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), enquanto o varejo tradicional acompanha a retração da economia brasileira, com quedas sucessivas desde o início do ano, a venda baseada no contato pessoal entre vendedores e compradores teve um crescimento superior a 1,5% no ano passado. Entre 2010 e 2014, as vendas diretas registraram avanço constante de 6,8%, acumulando 30% de crescimento no período, segundo a pesquisa Consumer Insights, da Kantar Worldpanel. Não é por menos que o marketing de relacionamento também está sendo considerado por muitos economistas como o “negócio do século XXI”.

O expressivo crescimento desse marketing diferenciado também pode ser explicado por vários motivos. Um dos principais diferenciais é porque se configura como interessante opção para quem quer ter o próprio negócio, empreender, mas não quer funcionários, compromisso com horário, gastos com locação/aquisição de espaço ou ficar preso a um lugar. Também se desponta como opção no atual cenário brasileiro, com demissões em alta e crise econômica. Surge, então, como alternativa para o sustento da família ou reforço do orçamento familiar. Tudo isso fazendo o próprio horário e trabalhando poucas horas por dia.

Outro diferencial é que, ao contrário de qualquer negócio tradicional, não necessita de um capital inicial grande. No marketing de relacionamento, o capital inicial é pequeno e o principal: sem ou com baixo risco. Quem atua nesse tipo de negócio garante que os riscos são dirimidos quando se opta por uma empresa que trabalha com bons produtos. Com isso, fica muito mais fácil de vender os produtos e ter o dinheiro de volta com lucro. Trabalhar com produtos que as pessoas precisam ou querem/desejam consumir é certeza de crescimento nesse negócio. Mais um diferencial é que, com este tipo de negócio, utiliza-se muito a internet e as redes sociais, facilitando e agilizando a comunicação e as vendas por meio de relacionamento, inclusive virtual.

Operando dentro do mercado brasileiro já existem vários exemplos de sucesso nas vendas diretas, tanto de empresas nacionais como mundiais, entre elas Avon, Mary Kay, Herbalife, Amway, Jequiti, Jeunesse, entre outras. Exemplificando, a Jeunesse, empresa americana fundada em 2009 e considerada o maior fenômeno mundial das vendas diretas, trabalha com linhas de produtos focadas no mercado milionário de anti-aging, antienvelhecimento, por meio de produtos cosméticos e nutricionais que visam promover juventude, bem-estar e nutrição. Esta empresa levou apenas 6 anos para alcançar a marca de 1,1 bilhão em vendas diretas em um ano fiscal, enquanto que a média para atingir essa marca é 20 anos. Outro detalhe: está completando 7 anos (fundada em 9 de setembro de 2009 nos Estados Unidos), mas chegou recentemente ao Brasil (oficialmente no dia 2 de abril deste ano). Vale dizer que as principais empresas desse mercado já possuem distribuidores ou associados em Rondonópolis.

O setor de vendas diretas tem criado grandes referências também no Brasil. Uma delas é o empresário e palestrante Caio Carneiro, que, com apenas 30 anos de idade, ministra palestras em todo o mundo para multidões e inspira pessoas por onde passa. Com jeito simples e encantador, esse jovem empreendedor, em suas palestras, motiva as pessoas a serem melhores, a acreditarem em si e se desenvolverem – para tanto, fala com conhecimento de causa, compartilhando muitas vivências. Diz ser um treinador de vencedores e trabalha, sobretudo, em cima da motivação do ser humano, com mensagens que geram otimismo e mudanças de vida. “Gaste um tempo mudando a vida de alguém que você economizará um tempo enorme na mudança da sua vida!”, costuma ensinar. Inclusive, já está confirmada a vinda de Caio Carneiro a Rondonópolis para participação em um evento no final de setembro próximo.

Mais informações sobre esse mercado promissor podem ser obtidas no site da Associação Brasileira de Vendas Diretas (Abevd – www.abevd.org.br). E sobre o empresário Caio Carneiro, no site www.caiocarneiro.com