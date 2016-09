MÊNFIS TURISMO / VIAGEM A ESCANDINÁ VIA E RUSSIA

O sonho de grandes amigos tornou-se realidade. Clientes Vip da agência Mênfis Turismo, Ana Rúbia Cardozo, Marlene Chilante, Maria José de Vitto, Freddie Allan Ribeiro (Rio de Janeiro), estão de regresso de uma viagem por seis países interessantes! Em Moscou (foto) o Kremlin é uma fortaleza no centro da capital Russa, sede do governo, e a Praça Vermelha imponente impressiona! Um show de beleza, o Metro(foto) de Moscou.

Copenhagen mistura modernidade e história, passaram pela Ponte-Túnel a mais espetacular do mundo e com maior profundidade, rumo à Suécia. A Noruega com suas maravilhosas paisagens e famosos Fiordes, um colírio! País nórdico, Finlândia famoso pela aurora boreal e a cidade do Papai Noel fechou o tour com chave de ouro. Programe-se também para realizar sua viagem.

