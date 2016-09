Mar do Rio tem ondas de até 2,5 metros até o fim desta sexta-feira – 14h17′

O litoral do Rio de Janeiro enfrenta uma ressaca do mar com ondas de até 2,5 metros. De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha, as ondas gigantes podem permanecer até o fim da noite desta sexta-feira (22).

Segundo a Marinha, os banhistas devem seguir algumas recomendações, como evitar a prática de esportes no mar e não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca.

Os pescadores também devem evitar navegar em pequenas embarcações durante as condições desfavoráveis do mar e os ciclistas não devem fazer passeio de bicicleta na orla, caso as ondas estejam atingindo a ciclovia.

Pela manhã, o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, informou que rajadas de ventos fortes atingiram o Forte de Copacabana, com velocidade de 58,3 quilômetros horários. A capital fluminense está com céu nublado a encoberto agora à tarde.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva fraca em áreas isoladas durante o período. A máxima de hoje (21) deve chegar aos 25 graus.

Fonte: Agência Brasil