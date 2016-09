Manifestantes protestaram na Avenida Paulista, neste domingo (4), em São Paulo, contra o impeachment de Dilma Rousseff, afastada do cargo pelo Senado Federal, na semana passada. Eles pedem a saída do presidente Michel Temer e a realização de novas eleições para presidente no país. O protesto foi organizado pelos movimentos Frente Povo Sem Medo e Frente Brasil Popular, contando com a participação de políticos.

A concentração foi marcada para a frente do Museu de Arte de São Paulo (Masp). A ideia dos organizadores foi seguir em caminhada até o Largo da Batata, passando pela Avenida Rebouças.

RIO DE JANEIRO

Centenas de pessoas se reuniram neste domingo para protestar contra o governo do presidente Michel Temer, em frente ao Hotel Copacabana Palace, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Outras manifestações populares ocorreram em várias cidades do pais.

