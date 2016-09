Foi deslumbrante e animado pelo Dj Michel o lançamento da feijoada Zoom, ocorrido no Cobertura, Auditório e Eventos, do casal de amigos Olga e Salu Siqueira. Enfim, foi badaladíssimo e até as tantas da madrugada. Os sociáveis saborearam consumês by Duda Aguiar, decor de Sirlei Gnann e flashes do fotógrafo Fábio Marques e equipe. Além de Roberto Nunes e equipe de Roberto Barcelos.