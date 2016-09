Esses dias fui até o centro da cidade para comprar farinha. Como autêntica baiana não dispenso uma carne do sol acebolada acompanhada de farinha fina, mesmo nesse tempo de busca frenética pelo corpo esbelto dos sonhos. Chegando à loja me deparei com uma cliente do lado oposto do balcão, entre potes de grãos, segurando seu celular em uma das mãos. É certo que ela não foi lá para comprar farinha e sim linhaça e derivados. A jovem fazia caras, bocas e bicos enquanto filmava com seu celular. Fiquei observando o seu show e ela me disse que era para o seu snap.

Pois é, o snap está virando febre, assim como capturar pokémon pelas ruas da cidade. Ora, há febre de várias temperaturas, elas surgem para anunciar que algo no corpo não vai bem. Às vezes a febre se comporta como um mecanismo de defesa e fuga. Sim, acho que é uma fuga para o virtual, para um ambiente que seduz pelo que é postado. Que essa febre não ultrapasse os 39 graus, nem produza convulsões. O snap pode ser considerado como o “não lugar” para onde seres únicos, carregados de histórias de vida, sonhos e ansiedades se transportam e dizem em imagens e sons: Ei! Estou aqui! Me vejam! Me notem! Não posso passar despercebido, quero alguns segundos de fama e de sua atenção!

Precisamos de mais pessoas reais que não se isolem em ambientes virtuais. Precisamos de mais amor, por favor! Dessa frase propagada pelo artista plástico Ygor Marotta pelos muros da cidade de São Paulo e que ganhou o mundo. Frase que desperta um sentimento de amor através de gestos de gentileza, respeito, educação. Precisamos de menos ilusões, de mais enfrentamento e coragem para não despertar o amor no outro quando não se tem a intenção de amar e acolher em si. Não se contentem com nudes nem com um novo “amor líquido” a cada seis meses, eles só trarão mais desassossego do que felicidade, além de adoecer a alma. Já é hora de começar a ouvir os ensinamentos que o sangue murmura e desfazer o nó que sufoca a garganta, como disse Herman Hesse, sem precisar buscar nas estrelas, luas, nos livros, nem no snap alívio para o coração. No fundo, todos estão buscando a felicidade, mesmo sem saber onde encontrá-la. Estão buscando o caminho em direção a si mesmos, ou a tentativa desse caminho, ou um simples rastro dele. Eu sei que a vida é um grande desafio, conviver com um ser humano real, falar o que sente olho no olho, expressar sentimento, chorar junto, se doar sem esperar algo em troca, suportar os erros do outro sem desistir dele são grandes desafios diários da vida real, mas são também atitudes nobres que podem ser desenvolvidas.

O mundo de aparência, de filtros e retoques, de controle do postado é um caminho largo que arrasta multidões ilusionadas pelo fabuloso. Essa é a opção mais fácil de seguir sem sair de casa, sem se contrapor às diferenças e estranhamentos gerados pelo outro. Mais amor por favor, o amor que faz o bem, que se importa, que ri e chora junto. Mais amor e menos ilusão, caso contrário haverá uma fila enorme para ir embora daqui, morar em Nárnia. Você quer ir para Nárnia?

(*) Sandra Campos é cronista, mora em Rondonópolis e lançará seu primeiro livro em novembro deste ano