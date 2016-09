Linha 4 do Metrô do Rio é aberta hoje para a população – 07h04′

A Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro, que liga Ipanema, na zona sul da cidade, à Barra da Tijuca, na zona oeste, será aberta hoje (19) à população. O trecho foi inaugurado antes dos Jogos Rio 2016, mas só podia ser usada por pessoas que tivessem ingresso para as competições da Olimpíada e da Paralimpíada.

Inicialmente, a circulação dos trens na Linha 4 terá horário restrito, das 6h às 21h, de segunda a sexta-feira. As linhas 1 e 2 funcionam de segunda-feira a sábado, das 5h à meia-noite. E, aos domingos, das 7h às 23h.

A previsão é que a operação plena da Linha 4, no mesmo horário das linhas 1 e 2, comece no final de 2016.

A Linha 4 liga a Estação General Osório (Ipanema), a última da Linha 1, à estação Jardim Oceânico, no início da Barra da Tijuca. Os trens ainda param em outras quatro estações: Nossa Senhora da Paz (Ipanema), Jardim de Alah (entre Ipanema e Leblon), Antero de Quental (Leblon) e São Conrado.

