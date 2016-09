O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), por meio de uma portaria assinada pela desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, presidente daquela Corte, designou a juíza Cláudia Beatriz Schmidt, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis, para responder, em caráter precário, pela 45ª Zona Eleitoral, até que se conclua um processo de escolha definitiva do novo titular.

A substituição ocorreu porque, anteontem, o juiz Wladymir Perri, da 1ª Vara Criminal, que respondia pela 45ª Zona, renunciou às suas funções eleitorais, tendo em vista a alegação de sobrecarga de trabalho à frente da 1ª Vara que julga processos de tráfico de entorpecentes, delitos de trânsito e crimes contra a vida. Perri também é o atual presidente do Tribunal do Júri, onde somente neste ano realizou 75 sessões de julgamentos.

Segundo o juiz, vários boatos na cidade atribuíram a sua saída do eleitoral devido a sua decisão que indeferiu o registro de todos os 17 candidatos a vereador do Partido Progressista (PP), pela qual o jurídico da sigla já recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. “Uma notícia errônea como esta, circulando na cidade e em alguns meios de comunicação, prejudica a imagem do PP. A minha renúncia das funções eleitorais teve outras motivações, como a sobrecarga de trabalho”, reiterou o magistrado.