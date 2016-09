O empresário Ernesto Guedes de Souza Neto faleceu aos 36 anos de idade, neste domingo (18/9), em Rondonópolis. Ele atuou por longos anos no ramo de factoring, através da empresa Suporte Financeiro. Ultimamente, passou a atuar no ramo imobiliário.

Neto, como era conhecido, foi encontrado morto, por volta das 19h40, no quarto da casa dele, na Vila Aurora. A equipe da Politec fez perícia no local, mas agora caberá à Polícia Civil apurar a real causa da morte do empresário.

Filho do casal Cleonice Logrado de Souza Vieira e Geraldo Vieira Filho (este já falecido), Neto era divorciado e deixou dois filhos: Ernesto Guedes de Souza Filho, de 9 anos, e Maria Rita Duarte Guedes, de 7 anos.

O empresário era de uma família de cinco irmãos, sendo dois homens, ele e Aristeu, e três mulheres: Rosana, Luiza e Ana Rosa. “A principal imagem que fica dele é de uma pessoa que sempre lutou pelos seus sonhos, de uma pessoa dura, mas de coração muito bom, sempre disposta a ajuda o outro. É uma grande perda para a família…”, externou a irmã Rosana para a reportagem.

O corpo de Neto foi velado no Cemitério Municipal de Vila Aurora, onde foi sepultado ontem (19), por volta das 15h30.