Investindo alto

A minha querida amiga Marli Santos, da rede de lojas MSD Utilidades e Confecções, continua apostando no melhor para os clientes das Boutiques do 15,00, 25,00 e 50,00. Na terça, aconteceu a inauguração das novas instalações da Boutique do 50,00 para adultos e crianças na Marechal Rondon, no antigo prédio da Macledi. O espaço amplo, ambiente climatizado, produtos de qualidade e um preço bem acessível para todos os segmentos da sociedade. Vale a pena passar por lá e renovar seu guarda roupa, do esposo e dos filhos.