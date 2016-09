Um incêndio de grandes proporções foi registrado na madrugada desta terça-feira (27) em uma indústria de colchões localizada na BR-364, saída para Rondonópolis, no setor industrial do município de Jaciara. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a comunicação da ocorrência foi feita por volta das 2h30 e os bombeiros conseguiram controlar as chamas por volta das 6h desta terça.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo destruiu 100% do barracão da indústria, mas ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Por sorte, ninguém se feriu. Uma equipe de cinco bombeiros atendeu a ocorrência. As imagens foram recebidas através do aplicativo de mensagens para celulares WhatsApp.