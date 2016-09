INAUGURAÇÃO D+!

“Neste sábado, inaugura El Patron uma casa que vai mudar o conceito de divertimento nessa cidade”, comenta o empresário Bassan Ahmed, dono da El Patron. Além da equipe afiadíssima do chef, músicos e o gerente… todos de São Paulo. El Patron aguarda vocês para a inauguração nesse sábado (3) a partir das 20 horas. A decoração estilo mexicana colorida e divertida, e leva a assinatura de Nilson Lima, um decorador autodidata que fez tudo com muito carinho. O objetivo da casa é lançar um conceito bar e restaurante, com programação diferenciada onde a música latina comandada pela banda Los Mariachis faz parte do cardápio. Além dos pratos e sequência mexicana servida diariamente, a casa também ganha destaque pelos drinques e as brincadeiras divertidíssimas que os músicos preparam para os clientes. Vem conferir, fiz uma visita com os amigos Ricardinho e Julio Ricardo e achamos D+! Onde fica? Na Lions Internacional em frente ao shopping.