A camisa 10 vestiu bem em Gustavo Scarpa. Usando pela primeira vez o número folclórico, o meia do Fluminense voltou a decidir. Foi dele o gol da vitória carioca neste domingo por 1 a 0 em cima do Grêmio, em Porto Alegre. Em má situação, os gaúchos seguem a trajetória de queda livre no Brasileirão e chegaram a sétima rodada sem vitória. A fase dos gremistas parece entrar em campo, inclusive. O tricolor gaúcho finalizou 22 vezes, mas os visitantes foram cirúrgicos ao encaixar contra-ataque ainda no primeiro tempo.

A vitória reaproximou o Fluminense do G-4 do Campeonato Brasileiro. O tricolor carioca subiu para os 40 pontos, na 6ª colocação. O Grêmio segue o salto para baixo na tabela. Estagnado nos 37 pontos, os gaúchos caíram para a 10ª posição. As duas equipes têm agora compromisso pelos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Às 19h30, o Grêmio recebe o Atlético-PR, em Porto Alegre. Logo em seguida, às 21h45, o Fluminense encara o Corinthians, em São Paulo.

O JOGO

O primeiro tempo em Porto Alegre foi uma síntese do chavão mais conhecido do futebol: caixinha de surpresas. O Grêmio apresentou mais volume, posse (54%) e finalizações. Enfim, era soberano dentro de casa – onde ainda não havia perdido para o Flu. Chegou oito vezes no gol, que parecia uma mera questão de tempo. Mas a fase… Ao Fluminense, bastou uma investida. Ainda que acuado, Marcos Junior, aos 40 minutos, encaixou passe perfeito para Gustavo Scarpa em alta velocidade no meio-campo. O novo camisa 10 do Tricolor Carioca só teve o trabalho de avançar e colocar por baixo do goleiro Marcelo Grohe.

Assombrado pela queda livre no Brasileirão, o Grêmio não tinha alternativa no segundo tempo. Precisava manter o estilo ofensivo. Entretanto, esbarrava na pouca criatividade do meio-campo e na consistência defensiva do Fluminense, que praticamente não errou. James Freitas ainda arriscou ao lançar Henrique Almeida e Guilherme antes dos 25 minutos. Não surtiu efeito. Seguro no jogo, o Flu apostou nos contra-ataques. Segurou a vitória e quase marcou em nova tabela Scarpa/Marcos Junior.