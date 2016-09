Governo reconhece situação de emergência em 117 municípios do Piauí – 08h49′

Portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconhece situação de emergência em 117 municípios do Piauí, em decorrência da seca que há vários meses atinge o estado. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União de hoje (13).

Entre os municípios atingidos pela estiagem estão Acauã, Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Alvorada do Gurgueia, Anísio de Abreu, Bicaina e Campo Alegre do Fidalgo.

Fonte: Agência Brasil