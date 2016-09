Governador do Rio tem licença médica estendida até fim de outubro – 13h55′

A assessoria do governo do estado do Rio de Janeiro informou hoje (28) que a licença médica do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB-RJ) foi estendida até 31 de outubro. De acordo com a equipe médica de Pezão, o motivo da prorrogação é a necessidade de recuperação física dos efeitos colaterais da quimioterapia. No próximo mês, Pezão será submetido a nova perícia médica.

O governador Pezão foi diagnosticado em março com um linfoma não-Hodgkin anaplásico de células T-Alk positivo. Em seguida, foi submetido a tratamento quimioterápico. ‎ Em julho, exames de imagem mostraram resolução completa do quadro do linfoma. Com a melhora, os dois últimos ciclos de quimioterapia, previstos inicialmente, foram suspensos.

Os médicos que acompanham o governador classificam como precoce a resolução da doença. Segundo eles, Pezão se encontra em remissão, não tem sintomas e evidência do câncer. No entanto, permanece em tratamento para recuperação clínica total.

Fonte: Agência Brasil