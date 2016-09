Geração Felicidade Absoluta

Um final de semana inesquecível foi o encontro do GFAR – Grupo de Filhos e Amigos de Rondonópolis durante três dias no paraíso Termas Zanete (Santa Elvira). O local maravilhoso, incrustado numa região natural, festejou conosco a chegada da estação da primavera. Todos acomodados com muito conforto e diversão pra valer. Por estar desde o início participando de todas as nossas atividades, tanto no zap como nos encontros, o GFAR elegeu o casal Ana e Zanete como padrinhos do grupo e agradeceu a hospitalidade e a forma carinhosa como nos recebeu e ofereceu um mimo confeccionado pela artista plástica Luiza Batista. Quem veio de São José dos Campos para rever os amigos foi o gefariano seresteiro José Eduardo Borges, que junto com Adriano Valente animou a galera. A galera dinossaurada do GFAR das gerações 50, 60, 70 e 80 recarregou as anergias para o próximo encontro que já tem data marcada.