Os consumidores locais enfrentarão um novo aumento no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ou gás de cozinha, a partir desta semana, em função de reajuste já em vigor, desde o dia 1º deste mês, praticado pelas distribuidoras. O aumento anunciado é de 10%, em média, referente a ajustes de custos operacionais bem como aos dissídios coletivos que ocorrem regularmente no mês de setembro. No entanto, o aumento para o consumidor final deve ser maior.

Segundo a Associação Brasileira dos Revendedores de GLP (Asmirg), o novo preço de venda do gás será formado pelo novo preço de compra do produto com aumento + aumento de custos relativos aos novos salários das categorias + a margem de lucro. Como cada revenda tem um custo operacional específico, diz que os empresários precisam fazer a análise individual do impacto deste aumento e dos seus custos.

O empresário Carlos Alberto Pereira, que atua no setor de revenda de gás de cozinha em Rondonópolis, confirmou à reportagem que os reajustes no município começam a ser repassados para os consumidores a partir desta segunda-feira (5/9). Ele estima que o aumento no preço do produto para o consumidor final deve variar entre 13% e 14% em Rondonópolis, incluindo os custos operacionais. No norte do Estado, diz que o aumento pode variar de 15% a 20%.

Atualmente, em Rondonópolis, o preço médio de um botijão de gás de 13 kg, segundo pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP), está em R$ 71,50. Com o aumento anunciado, o preço do botijão de gás passará a custar, em média, R$ 78,50, com base no estudo da ANP. No entanto, na prática, os principais pontos de revenda na cidade oferecem o botijão a R$ 75,00. Com isso, considerando os principais pontos de revenda, o preço do produto deve chegar a R$ 85,00.

No ano passado, novamente em setembro, os consumidores também sofreram aumento no preço do gás de cozinha, que passou a ser vendido a R$ 75,00 em média em Rondonópolis. Na ocasião, houve aumento de 25% em média na cidade, considerando que o preço médio praticado pelo produto até então era de R$ 60,00.

Com o novo aumento no preço do produto, além do gasto doméstico subir, os consumidores poderão encontrar valores mais altos também em bares e restaurantes, considerando que o custo mais elevado para empresários será repassado para os clientes.