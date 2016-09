Quem piscou perdeu os gols da vitória de 2 a 1 do Atlético-PR sobre o Internacional, na Arena da Baixada, pela 24ª rodada do Brasileiro. A partida começou em alta rotação com gol de Valdívia com um minuto de jogo e a resposta atleticana veio apenas aos 39 minutos do primeiro tempo, no gol de Pablo. O atacante do Furacão foi responsável por devolver na mesma moeda, no início do segundo tempo. Com 40 segundos, ele aproveitou a confusão da defesa do Internacional e fez o gol da vitória.

Atlético-PR e Internacional voltam a campo no meio de semana para a 25ª rodada. Na quarta-feira, o Furacão vai até o Arruda para pegar o Santa Cruz, às 21horas. No Beira-rio, na quinta-feira, o Inter recebe Vitória às 21 horas.

O Internacional conseguiu o sonho de qualquer time que joga fora de casa e, no primeiro minuto, abriu o placar com Valdívia aproveitando o levantamento na área. O dia não parecia ser atleticano e, cinco minutos depois do gol, o Sidcley se machucou sozinho e teve que ser substituído. Mas, depois de dois sustos, o Atlético-PR se recuperou em campo e pressionou com jogadas rápidas e boa troca de passes. No contra-ataque, o Internacional poderia ampliar o placar na falta de Weverton no atacante Nico López dentro da área, que o árbitro ignorou. Na raça, o Atlético-PR empatou aos 39 minutos com Pablo, que aproveitou um rebote para mandar forte para o gol.

A resposta do Atlético-PR para o gol relâmpago do Internacional veio na mesma moeda. Com menos de um minuto, Pablo aproveitou a bobeira da zaga e mandou para as redes fazendo o seu segundo. No toma lá dá cá, o Internacional chegou a área do Atlético-PR com Nico López, mas o jogador perdeu gol incrível chutando para fora mesmo sem goleiro. O restante da partida foi de domínio atleticano apesar das poucas finalizações a gol até o finalzinho, quando Nico López emendou uma de primeira que Weverton salvou para a alegria do torcedor atleticano.