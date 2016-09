Cariacica faz bem ao Flamengo. Neste domingo, o Rubro-Negro saiu de uma situação extremamente difícil e conseguiu a vitória de virada sobre o Cruzeiro por 2 a 1, com gols de Guerrero e Mancuello aos 38 e 43 minutos do segundo tempo, respectivamente. Foi a sétima vitória em sete jogos no estádio Kleber Andrade neste ano, resultado importante para manter o time carioca na cola do Palmeiras na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro – e deixar a Raposa na zona de rebaixamento.

Ostentando 100% de aproveitamento em Cariacica no ano, o Flamengo começou o jogo justificando o retrospecto. Tomou conta do campo, trocou passes e empurrou o Cruzeiro para a defesa. O time mineiro tinha dificuldade para puxar contra-ataques e precisou segurar os avanços rubro-negros. Guerrero, em duas finalizações, uma delas de bicicleta, foi quem mais perigo levou ao gol de Rafael.

O domínio do Flamengo fazia crer que o gol era questão de tempo. Mas a segunda etapa foi diferente. Os jogadores rubro-negros cansaram e não mantiveram a pressão. O Cruzeiro, firme no propósito de contra-atacar, começou a ter mais espaço, especialmente depois que Marcio Araújo foi substituído por Mancuello. Aos 29 minutos, Rafinha, que havia entrado no lugar de Arrascaeta, recebeu pela esquerda, avançou com liberdade e acertou o ângulo para abrir o placar.

A situação ficou complicadíssima para o Flamengo. Extenuado, o time não conseguia envolver o Cruzeiro. A virada começou num lance individual de Guerrero. O peruano recebeu na entrada da área, girou e chutou. A bola desviou na zaga e encobriu Rafael: 1 a 1.

O empate rubro-negro transformou o jogo numa loucura. O Flamengo se lançou ainda mais, e o Cruzeiro perdeu duas chances claras, com Ábila. O ímpeto carioca deu certo: aos 43 minutos, Alan Patrick achou Mancuello livre na área, e o argentino bateu com categoria para dar a vitória ao Fla.