Fica aqui o Zoom especial para a aniversariante Maria Rita!

A aniversariante descolada Maria Rita Farias Monteiro, elegante, sem sombra de dúvidas, com toda finésse recebeu familiares e amigos para essa data tão importante na sua vida. Enfim, a festa foi até às tantas da madrugada e celebrada pelos amigos. Vejam alguns flashes. Em cena, Dr. Eduardo com sua namorada Renata, Ari Galvão Monteiro (marido da anfitriã), Isabelle (namorada do Dr. Ricardo Augusto Farias, filho da aniversariante), Valéria (vestida de preto) entre outros.