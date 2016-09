Festejando

No dia 5/9 foi a vez da empresária Sheila Santos Estrêla virar a folhinha e entrar para a turma do “enta”. Sua mãe Marli Santos organizou uma festa e reuniu familiares, amigos íntimos e as colaboradoras das empresas da família. O frio não impediu que a galera se divertisse pra valer movida a cervas, vinho, wisky e até quentão. Um jantar especial com mesa farta, o bolo e as sobremesas quebraram as dietas e o resultado foram uns quilinhos a mais. Foi tudo de bom, com gosto de quero mais.