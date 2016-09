A Associação Coletivo Correria Forte (CCF), de Rondonópolis, realiza nos dias 24 e 25 deste mês, na Feira Livre do bairro Conjunto São José, o 5º MT Break – Crew vs Crew. O Festival de Break Dance contará com competições dessa modalidade em duas categorias, cujos participantes serão avaliados por quatro jurados. Mais detalhes na edição desta quinta-feira (22) do Jornal A TRIBUNA.