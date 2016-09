Uma ação conjunta entre Polícia Militar (PM), Vigilância Sanitária de Rondonópolis e fiscais do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT), autuou em flagrante um falso cirurgião dentista em Rondonópolis, que estava atendendo em uma clínica sem condições sanitárias. A ação ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (15) e resultou na condução de um homem, que não teve o nome divulgado. Leia mais sobre este caso na edição deste sábado (17) do Jornal A TRIBUNA.