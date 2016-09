Em Campo Grande-MS, sendo recebido com todas as pompas e circunstâncias, o meu amigo super promoter e responsável pela realização do concurso Miss Mato Grosso do Sul, Warner Willon, na companhia do governador daquele estado Reinaldo Azambuza, da Miss Mato Grosso do Sul Yara Volpe e a patronesse do concurso, empresária Leni Fernandes.